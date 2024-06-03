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Связан с войной: тренер Германии назвал самый важный момент матча с Украиной

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
1,7 т.
Связан с войной: тренер Германии назвал самый важный момент матча с Украиной

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выразил поддержку Украине перед товарищеским матчем с нашей национальной в понедельник, 3 июня. Наставник Бундестим отметил, что все футболисты, которые появятся на поле стадиона "Макс-Морлок-Штадион" сделают все, чтобы украинцы отвлеклись от войны.

Об этом Нагельсман заявил на пресс-конференции перед игрой, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB). 36-летний специалист подчеркнул, что Германия поддерживает украинцев, которые продолжают противостоять российской агрессии.

Связан с войной: тренер Германии назвал самый важный момент матча с Украиной
Связан с войной: тренер Германии назвал самый важный момент матча с Украиной

"Вы постоянно читаете, что сборная Украины пытается использовать любую игру, чтобы отвлечь страдающую страну. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол – это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не вопрос результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами", – сказал Нагельсман.

Связан с войной: тренер Германии назвал самый важный момент матча с Украиной
Связан с войной: тренер Германии назвал самый важный момент матча с Украиной

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

После игры в Нюрнберге сборная Сергея Реброва проведет спарринги с Польшей (7 июня в 21:45) и Молдовой (11 июня в 19:00).

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Мадриде устроил овации вратарю сборной Украины Андрей Лунину.

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