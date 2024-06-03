Связан с войной: тренер Германии назвал самый важный момент матча с Украиной

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выразил поддержку Украине перед товарищеским матчем с нашей национальной в понедельник, 3 июня. Наставник Бундестим отметил, что все футболисты, которые появятся на поле стадиона "Макс-Морлок-Штадион" сделают все, чтобы украинцы отвлеклись от войны.

Об этом Нагельсман заявил на пресс-конференции перед игрой, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB). 36-летний специалист подчеркнул, что Германия поддерживает украинцев, которые продолжают противостоять российской агрессии.

"Вы постоянно читаете, что сборная Украины пытается использовать любую игру, чтобы отвлечь страдающую страну. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол – это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не вопрос результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами", – сказал Нагельсман.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

После игры в Нюрнберге сборная Сергея Реброва проведет спарринги с Польшей (7 июня в 21:45) и Молдовой (11 июня в 19:00).

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Мадриде устроил овации вратарю сборной Украины Андрей Лунину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!