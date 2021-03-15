Суркис рассказал об отношениях с Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отметил, что ему очень комфортно работать с главным тренером команды Мирчей Луческу.

В эфире программы "Цыганык LIVE" босс "бело-синих" подчеркнул, что румынский специалист настроен на достижение самых высоких результатов, что лишний раз подтверждает его профессионализм.

"Мои отношения с ним – это отношения президента клуба с профессиональным тренером, который любит футбол, знает, что он хочет и как добиваться результатов. А результаты для "Динамо" – это попадание в Лигу чемпионов, победа в Кубке Украины и завоевание золотых медалей. Пока мы в полуфинале Кубка. "Шахтера" там уже нет. В полуфинале играем с той же командой, с которой играли "горняки" и случиться может все, что угодно. Это футбол. За короткий период тренеру Луческу удалось сделать то, что не удавалось другим тренерам. Все нормальные болельщики это видят", – цитирует Сурксиа "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральном матче 18-го тура Премьер-лиги Украины киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зорю".