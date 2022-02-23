Суркис поздравил экс-премьера Украины Пустовойтенко с юбилеем

Бывший президент Федерации футбола Украины (ФФУ) и экс-премьер-министр страны Валерий Пустовойтенко в среду, 23 февраля, отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравил почетный президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Григорий Суркис.

В своем обращении к Пустовойтенко его преемник на посту главы ФФУ отметил вклад юбиляра в становление и развитие страны, а также ее футбола. Приводим вашему вниманию полный поздравительный текст Суркиса.

Уважаемый Валерий Павлович! Дорогой друг!

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего 75-летия! С невероятным утешением поздравляю человека, который сыграл по-настоящему ключевую роль в становлении и развитии Независимой Украины.

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Именно о таких людях говорят, что они творят историю. Именно благодаря таким людям Украина, что называется, состоялась и заняла достойное место среди международного сообщества свободных, самостоятельных государств.

Описывать в подробностях Ваш вклад в развитие нашей страны – бесполезно, ведь он действительно колоссальный и многогранный. Но на отдельной его составляющей я хотел бы остановиться: Вы без преувеличения были одним из тех, кто заложил фундамент наибольших успехов украинского футбола времен Независимости.

Как немногие другие, я знаю, насколько искренне и беззаветно Вы любите эту игру и насколько сильно до сих пор переживаете за весь украинский футбол. И это далеко не единственное, что нас с Вами объединяет и сближает. Ваша интеллигентность, профессиональность, порядочность, открытость, честность, искренность, надежность и просто глубокая жизненная мудрость и отзывчивость – я могу бесконечно перечислять Ваши лучшие качества, за которые и я, и все, кто Вас знает, безгранично Вас ценит и уважает.

Я очень горд и рад тому, что судьба свела меня с такой незаурядной, выдающейся личностью. Очень ценю каждую нашу встречу!

Дорогой Валерий Павлович! От всего сердца желаю Вам счастья, здоровья, благополучия и мира. Пусть ваши планы и мечты сбываются. А как горячему болельщику сборной Украины и киевскому "Динамо" – пусть Ваши любимые команды радуют Вас победами и успехами!

Искренне Ваш, Григорий Суркис