Суркис дал откровенное интервью, Шевченко не возглавил Польшу: обзор спортивных СМИ

Хэдлайнером минувшей недели выступил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, развернутое интервью которого фактически вобрало в себя все главные текущие футбольные события.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

Беседа руководителя столичного клуба с журналистом Романом Бебехом в эфире youtube-канала "Бомбардир" (25.01.22) моментально заполонила медиа-пространство. Высказывания Игоря Михайловича дробились на цитаты и ретранслировались во всех без исключения отечественных спортивных изданиях.

О невероятном интересе СМИ и читателей красноречиво свидетельствуют цифры. Так, на без малого ста интернет-площадках было опубликовано почти четыре сотни материалов на основе интервью. А популярность видео перевалила за отметку в 260 тысяч просмотров!

Видео дня

Цифровой фактаж подчеркивает качество подачи, интерес к персоне интервьюируемого и его ответам – корректным, объективным и профессиональным.

Пресса также отмечает, что беседа вышла многослойной по тематике и одновременно – глубокой и обстоятельной по содержанию. Удачно выбраны тональность и формат – свободный, откровенный, открытый диалог.

А доверительная атмосфера разговора позволила прикоснуться к самым разным, даже очень деликатным вопросам из жизни отдельных игроков и клуба в целом. В каждой мысли чувствуется забота и сопереживание о развитии клубного футбола в стране, о будущем национальной сборной.

С экрана на понятном и доступном для широкой аудитории языке заинтересованно рассуждал стратегически мыслящий профессионал, за спиной у которого 20 лет руководства легендарным "Динамо". Это смотрелось масштабно и убедительно.

Интеллигентная речь и уверенная манера общения, доброжелательная интонация и правильные логические акценты, смысловые повторы и эмоциональные паузы – все это в целом создало позитивный морально-психологический настрой для восприятия разнопланового диалога. Он даже не показался длинным за счет динамичного калейдоскопа оценочных суждений, философских размышлений, ответственных и компетентных заявлений.

Можно даже рискнуть назвать это интервью наиболее ярким публичным выступлением Игоря Суркиса за последнее время по многим параметрам.

ВНЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЯ

С приближением закрытия зимнего трансферного окна наиболее горячей темой в клубах остается кадровый вопрос, который те стараются в спешном порядке закрыть. Однако здесь "Динамо" далеко не на первых ролях. Вообще, если не считать миграции арендованных, то киевляне этой зимой не совершили ни одного приобретения!

Игорь Суркис в эфире "Бомбардира" прямо заявил – он не собирается соревноваться с "Шахтером" по количеству денег, потраченных на тот или иной трансфер. При Роберто Де Дзерби "оранжево-черные" купили игроков почти на 60 миллионов. Но у "бело-синих" нет цели переплюнуть главного оппонента в чемпионской гонке по количеству покупок.

По словам динамовского руководителя, его видение отличается от конкурентов, и отвечать он будет итоговым местом клуба в табели о рангах.

"Эта философия – абсолютно неправильная. Я могу вам привести пример. Миколенко – наш воспитанник, в которого мы вложили небольшие деньги, но продали за 20 млн евро в топовый чемпионат. У "Шахтера" одна философия – у нас другая. У "Шахтера" одни возможности – у нас другие. Болельщики могут писать, все что угодно. У меня есть главный тренер, который работает с футболистами, который удовлетворен их уровнем. Я хочу видеть результат в конце турнирной таблицы", – сказал Игорь Михайлович. (Obozrevatel.com, 25.01.22).

Да, президент "Динамо" не исключает: если на горизонте появится футболист, который усилит команду и будет сильнее сегодняшних исполнителей, такого игрока киевляне приобретут. Естественно, если он при этом будет нужен главному тренеру. Пока Мирча Луческу обходился лишь точечным усилением. Однако, по признанию Игоря Суркиса, заключая соглашение с румынским специалистом, он опасался трансферных требований наставника:

"Скажу честно, когда я приглашал Луческу, меня волновало одно – не будет ли поставлена задача покупать бразильцев, как в "Шахтере". Мистер меня поразил. Он умеет работать с игроками любой национальности и поднимать их на самый высокий уровень". (Ukrainefootball.net, 25.01.22).

"Мы в прошлом году выиграли все, что можно было выиграть, пригласив Луческу, которого все списали. Я взял на себя огромную ответственность, получил много критики и выдержал все. И даже не постарел, а помолодел, потому что моя команда выиграла три кубка, два раза играла в Лиге чемпионов", – подчеркивает босс "бело-синих". (Dynamo.kiev.ua, 25.01.22).

Вместе с тем, Игорь Суркис отмел все предположения прессы и болельщиков, что якобы держит футболистов в золотой клетке. Напротив, он готов отпускать ключевых исполнителей, и они это хорошо понимают. Доказано Миколенко и не только им.

"Леднєва я ж відпустив. Прийшла пропозиція. Я запитав у містера, він сказав: "Йому треба грати". Оренда, не смійтеся, 100 тисяч євро, право викупу плюс залишаються моїх 25% – 2 млн євро. Через рік захоче клуб угорський купити – нехай купить. Спробував я прописати в контракті зворотну формулу любові – викупити вже за 3 млн – менеджери торгуються. Тобто, вони викуплять, а потім через рік він засяє. Я хотів прописати, що можу викупити його за 3 млн. Ну, може, трохи більше. Все-таки наш вихованець". (Footballtransfer.com.ua, 25.01.22).

Интересна ситуация и с Владиславом Супрягой. СМИ активно сватали нападающего то в итальянскую "Сампдорию", то в швейцарский "Базель". Трансфер форварда таки состоялся, однако, что называется, на флажке. Уже после эфира на "Бомбардире".

"Президент "Сампдории" говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: "Я подумал, могу дать только половину". Это себя не уважать. Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в "Динамо". Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Меня – я подчеркиваю. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в "Динамо". Пускай проявляет себя", – отметил в начале недели президент киевлян. (Ua.tribuna.com, 25.01.22).

Но, в воскресенье вечером, за день до закрытия зимнего трансферного окна в Италии, все детали переезда футболиста на Апеннины были улажены. Официальный сайт "бело-синих" сообщил, что Супряга арендован "Сампдорией" до конца сезона с правом выкупа игрока.

На тех же условиях отправился покорять испанскую Сегунду нападающий Эрик Рамирес, подписав полугодичное соглашение с хихонским "Спортингом".

Интересно, что динамовскому руководителю крайне не понравилось отношение Рамиреса к своим клубным обязанностям. Венесуэлец предпочел остаться в расположении своей сборной, которая потеряла все шансы на участие в ЧМ-20022, а не полететь на сбор с киевлянами.

"Думали, что сейчас пройдет сбор, и он себя покажет. Мощный, атлетичный футболист. У него есть все данные, чтобы забивать. В итоге Рамирес остался в сборной Венесуэлы. Там пришел новый тренер, идет подготовка к каким-то отборочным играм. Я все понимаю – сборная, патриотизм... Но меня же интересует команда "Динамо". У меня с Рамиресом будет особый разговор, потому что есть определенные окна. Это касается как украинцев, так и других. Когда у нас просят сдвинуть туры ради сборной, чего в других странах априори не может быть, мы идем навстречу. Тем более, что я заинтересованное лицо. Из нашего клуба вызывают по 10 футболистов. В сборной все игроки или из "Динамо", или из "Шахтера". Зинченко, Малиновский, Соболь – воспитанники горняков. Ярмоленко и Яремчук – наши воспитанники. Это все равно футболисты двух наших школ", – объяснил Игорь Суркис. (Dynamomania.com, 25.01.22).

В итоге венесуэльцы выиграли у Боливии (4:1), но Рамирес на поле так и не вышел. Не ступит он теперь на газон в ближайших матчах и в футболке "Динамо"…

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ

В то же время болельщики, эксперты и журналисты продолжают считать деньги в динамовских карманах. Они дружно полагают, что за средства, заработанные за два выхода в Лигу чемпионов, можно и нужно усиливать состав. При этом критики забывают о том, сколько было потрачено владельцами клуба за предыдущие годы, когда "Динамо" и его поклонникам основная сетка главного еврокубка только снилась.

"Баланс надо делать не за один год, а в целом. И даже тех денег, которые мы получили от УЕФА за выход в Лигу чемпионов, сегодня не хватает на содержание футбольного клуба "Динамо". Мало того, я не собираюсь показывать аудит, который делается в клубе каждый год и мы отчитываемся перед УАФ и УЕФА. В этом году построено 6 новых полей. Каждое поле стоит минимум 500 тысяч евро. Стадион "Динамо", два поля на базе, поле в ДЮСШ. Это натуральные поля. Точно такое же поле совместно сделано на НСК "Олимпийский". Полностью модернизирован манеж, все вынесли, оставили только стены, поменяли трибуны, поменяли поле. Буяльский вышел и сказал, что на таких полях еще не играл. Луческу категорически не признавал манеж со старым покрытием, поскольку оно было травмоопасным. Сейчас четыре дня ребята тренировались в манеже", – парирует Игорь Суркис. (Footclub.com.ua, 25.01.22).

Руководитель "бело-синих" также акцентирует внимание общественности на смене вектора клуба. Он подчеркнул, что титулы не выигрываются только за счет удачной трансферной кампании и дорогостоящих приобретений. Показательный пример: когда в тренерскую эпоху Олега Блохина были куплены исполнители на 70 миллионов евро, а результат оказался плачевным – впервые в истории чемпионатов Украины самый титулованный клуб страны занял четвертое место.

Именно после того фиаско на собрании акционеров было решено трансформировать работу всей клубной системы, в первую очередь изменить подход к собственным воспитанникам.

"Мы собрались и решили что-то делать с детско-юношеской спортивной школой. Перестать готовить ребят, как готовили в бывшем Советском Союзе. Физика, физика, физика и только первые места. Нужно отдать должное Ищенко, но огромная благодарность Реброву, который возглавил команду после Блохина и с этими ребятами выиграл два чемпионства. Он, кроме всего прочего, глубоко посмотрел на всю структуру Динамо. Он собрал всех и сказал, что первая команда играет по таким-то схемам и вся инфраструктура от деток семилеток должна стремиться играть в тот футбол, который я, как главный тренер предложил, вы, как президент, поддержали. Поэтому давайте следовать этой философии. Были приглашены испанцы в школу, которые наладили это. Да, сегодня их нет, но они наладили этот процесс", – сказал Игорь Суркис. (Fanday.net, 25.01.22).

Он также дал гарантию, что скоро поклонники "бело-синих" увидят в основном составе новые имена из числа воспитанников академии. Президент "Динамо" советует обратить внимание на класс 2006 года, из которого 7-8 человек непременно постучатся в дверь команды главного калибра.

"Сейчас в школе "Динамо" 40% детей – киевляне и из области. Остальные собраны по всей Украине. Для этого есть интернат, они учатся в школе. Мы открыли спальный корпус возле ДЮСШ. Но для меня не имеет значения – мальчик из Киева, Львова или Запорожья. Есть определенная конкуренция на детей уже сегодня. "Металлист" рыщет по всей стране. "Шахтер" мы знаем и так. Смотрите, на одной Бразилии вы не выедете, не поднимете чемпионат. Мы же хотим в целом поднять украинский футбол", – подчеркнул Игорь Михайлович. (Pravda.football, 27.01.22).

КАК СПАСТИ ФУТБОЛ?

Увы, подняться в нынешних реалиях, когда наши высшие футбольные чины больше думают не о развитии игры миллионов, а об обогащении за ее счет, вряд ли представляется возможным. Оставляя за собой целый шлейф скандалов, управленцы из Дома футбола продолжают принимать одно деструктивное решение за другим.

Так, в текущем сезоне УАФ отменила первенство Украины среди команд U-21, что категорически не понравилось многим владельцам клубов, включая Игоря Суркиса.

"Нас вообще никто не спросил о турнире U-21. За время их президентства со мной лично никто ни разу не говорил о футболе. Кроме скандала, который был у нас в Мариуполе – больше мы ни о чем не говорили. Со мной не надо отдельно говорить. Президент федерации со своими звездными помощниками должен собрать федерацию футбола, пригласить президентов клубов и поговорить, как должен развиваться украинский футбол. Я его не очень хочу видеть, может, он меня не очень хочет видеть. Если он не хочет присутствовать на этом совещании, пускай поручит Михайличенко, Блохину – я с удовольствием встречусь, мы обговорим, как развивать дальше украинский футбол. Я же не говорю о полях, о всем остальном. Это сами мы все построим. В этом году закончится период 19-летних игроков. 17-летние будут играть в команде U-19. Куда мне девать этих игроков? А бесплатно отдавать их куда-то не хочу, я их воспитывал. Я в них вложил определенные средства. Мне надо оценить работу тренеров. Говорил с Красниковым, он меня полностью поддерживает. Президент же находит время анонсировать какой-то турнир в Турции. Это смешно. Надо нас собрать и решить, как быть. Мы же сегодня основные поставщики в национальную и все другие сборные. Мы готовим этих футболистов, а они себе медальки вешают. Вот такой месседж. Мягкий пока", – сказал Игорь Михайлович. (Meta-ratings.com.ua, 25.01.22).

Руководителя "бело-синих", как и многих его коллег из клубов УПЛ, которые действительно скрупулезно строят свои системы подготовки игроков, можно понять. Ведь из стен УАФ нормальных пояснений ни общественность, ни участники соревнований, судя по всему, так и не получили.

"Звісно, для випадкових людей у футболі все це – невелика біда. Як відверте та малозрозуміле шкідництво, якщо називати речі своїми іменами... Однак для тих, хто вкладає мільйони у свої академії та розглядає кожного талановитого гравця як цінний актив клубу (і всього українського футболу), ситуація виглядає зовсім інакше", – с сожалением заключает "Футбольный клуб" (30.01.22).

Выступил президент "Динамо" и за реформу Суперкубка Украины на примере испанского формата. Если у нас этот трофей разыгрывается в одноматчевом противостоянии между чемпионом и обладателем Кубка Украины (если это одна и та же команда, то между чемпионом и вице-чемпионом УПЛ), то в Испании за Суперкубок ведут борьбу четыре клуба и проходятся через полуфиналы.

"Суперкубок – да он надоел уже. Куда-то там его перенесли, находили даты из-за сборной. Да сделайте такой турнир, как в Испании. Возьмите 4 команды – Динамо, Шахтер, Заря, в следующем году будет Металлист или Днепр-1. Четыре команды. В Тернополь поехали. Кто слово сказал? Шикарно все прошло. Поехали сыграть на стадионе Колоса на хорошем поле. Сыграли по две команды полуфиналы, как сейчас Испания провела. Зрителю интересно, что-то новое. Работайте над этим, популяризируйте футбол. Я только этого хочу. Никого не критикую. Хочу, чтобы сегодня развивался украинский футбол, чтобы мы не тратили сердце и душу в пустоту", – приводит мнение руководителя столичного клуба Football.ua (26.01.22).

"ТАК С ЛЮДЬМИ НЕ ПОСТУПАЮТ!"

Еще одним деструктивом со стороны Украинской ассоциации футбола президент "Динамо" считает решение не продлевать контракт c Андреем Шевченко, возглавлявшим национальную сборную до августа 2021 года.

"В УАФ с Шевченко поступили, мягко говоря, неправильно. Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно". Я за свою жизнь подписал тысячи контрактов с футболистами и точно знаю, что когда хотят оставить, то оставят. То они с ним фотографировались, готовы были друг друга в одно место поцеловать, а тут они его не смогли найти, это не лезет ни в какие ворота. Я же не говорю, что сборная выбрала неправильный путь, но так с таким выдающимся футболистом и человеком не поступают. Не просто так президент написал: "Возвращайся в Украину и работай". Не разбрасываются такими людьми. "Временщики", которые пришли и хотят что-то урвать, так поступают с людьми", – сказал Игорь Суркис. (Tsn.ua, 26.01.22).

Также босс "бело-синих" прокомментировал слухи о возможном в будущем назначении Андрея Шевченко на должность главного тренера киевского клуба:

"Я не рассматриваю Шевченко в качестве тренера "Динамо". У команды есть наставник, с которым контракт продлен до лета 2024 года. Но никогда не говори нет. С Шевченко у меня ассоциируются большие победы "Динамо". Потом он стал тренером. Честно говоря, я не верил, что у него получится в сборной Украины. Потому что он молодой и без опыта. Но ему удалось собрать команду и дать результат. Могу для себя в будущем представить работу и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер "Динамо" Луческу – я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем. Я ни с кем не вступаю в переговоры. Но самое главное – об этом знает Луческу. Писать, давление оказывать не надо". (Sport.ua, 25.01.22).

Не возглавит Шевченко и сборную Польши. Польские и итальянские СМИ на неделе сообщили, что украинский специалист не смог договориться с "Дженоа" о досрочном разрыве контракта из-за нежелания генуэзского клуба идти на уступки. Руководство предпочитает удерживать отстраненного от работы тренера на ежемесячной зарплате, вместо выплаты единоразовой компенсации.

В Польском футбольном союзе об этом знали. Наиболее вероятным кандидатом на должность наставника "Кадры" одно время являлся Адам Навалка, однако тренерское кресло в итоге в понедельник, 31 января, занял 51-летний специалист Чеслав Михневич.

РАВЕНСТВО И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Впрочем, вернемся в родные пенаты. Единый телевизионный пул – еще одна больная тема для украинского футбола. Этим вопросом, правда, нынче активно занялись руководящие футбольные органы. Да возникает вопрос – почему только сейчас?

"Чи не єдине правдоподібне припущення – підготовка до цьогорічних виборів президента УАФ. Мовляв, розв’язання настільки давньої проблеми в українському футболі, яка не підкорилась досі нікому, покращить рейтинг пов’язаного зі скандалами функціонера", – полагает Ua.tribuna.com (29.01.22).

Как бы там ни было, маховик действительно запустился. В получении прав на трансляцию матчей УПЛ на сегодня претендуют 11 потенциальных бродкастеров, включая MEGOGO, телеканалы "Футбол", а также присоединившуюся к ним в ходе семидневки Setanta Sports. Канал заинтересован в освещении Премьер-лиги и уже договаривается о стратегическом партнерстве.

"На данный момент мы ведем подготовку к проведению процедуры тендера по телевизионному пулу. Сейчас же продолжается работа, переговоры, компании изучают продукт, изучают предложения. Среди них есть и Setanta Sports, которая проявила определенный интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним. Сам тендер же начнется только в феврале. В любом случае, для всех участником тендера, включая Setanta Sports, будут одинаковые условия, все будет открыто и прозрачно, общественность будет информирована о том, кто, что, как и почему", – подтвердил информация исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. (Footboom.com, 25.01.22).

Одинаковых условий в вопросе телетрансляций требует и Игорь Суркис. Президент "Динамо" в интервью "Бомбардиру" заявил о готовности отдать телевизионные права в единый телепул, но при этом уточнил, что это должен быть независимый транслятор:

"Вот обсуждается вопрос единого телевизионного пула. Я сказал, что пожалуйста, я готов. Хотя я уверяю, что сегодня Динамо за трансляции матчей получает больше денег, чем все клубы УПЛ – при том, что матчи показываются не на платном канале. Суммы я не буду озвучивать. Я не ломаю идею единого пула. Я даже готов в деньгах потерять, не велика проблема. Я готов отдать права на независимые каналы, все. Я готов сотрудничать с теми, кто независимо будет показывать футбол. Как к Руху, так и ко Львову, как к Шахтеру, так и к Металлисту с Черноморцем. Чтобы одинаковый был подход. На сегодняшний день я готов отдать свои права на единый телевизионный пул. Финансовая составляющая сейчас на втором месте. Единственное, мне надо посмотреть срок контракта с ‘плюсами’ и какие там будут санкции. УАФ будет снимать очки, если не войдем в единый пул? Дальше что? У меня в клубе есть футболисты национальной сборной, и после этого как они туда будут приезжать? С хорошим настроением? Я готов [к единому телепулу], но не так, что ко мне приходят и говорят: ‘Ты отдай, иначе с тебя снимут очки’. Со мной это не проходит. Я не хочу каждое воскресенье успокаивать своих футболистов от того, что [на ТК Футбол 1/2/3] сидят эксперты, которые любят одну команду. Я хочу равные правила для всех". (Sportarena.com, 25.01.22).

ДЕЛО ЖИЗНИ

При этом Игорь Суркис продолжает акцентировать внимание болельщиков на том, что с владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым у них нет никаких конфронтаций. Даже несмотря на всю принципиальность противостояния на игровой арене. Серьезных трений и не должно возникать. Ведь оба понимают – являясь корифеями-президентами двух отечественных футбольных грандов, они делают общее дело, не давая украинскому футболу упасть на дно и задавая ему тон.

"Я с Ахметовым в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал – в дружеских. У нас спор происходит только из-за одного – хорошо или плохо свистнул судья. Мы же не свистим. Разные у нас были моменты в жизни. Мы и ругались, и через прессу. Но у него есть хорошая фраза: "Ругались одну минуту, а мирились за одну секунду". Он правильно говорит, что деньги – на последнем месте, а футбол в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем и проходим. Мы любим футбол. Мы остались, наверное, потому что у нас огромная любовь к футболу. Больше, чем к деньгам и ко всему остальному. Точно так же это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают все возможное, чтобы "Динамо" становилось лучше и лучше", – сказал Игорь Михайлович. (Ua-football.com, 26.01.22).

Президент "Динамо" также поделился интересной подробностью взаимоотношений своей семьи с Ринатом Леонидовичем, пусть и с оттенком грусти:

"Сколько мой отец ругался с Ахметовым. Недавно мне Ринат говорил: "Батя проходит мимо, а я сижу в стороне и думаю, что он меня не видит. Он проходит: "Ринат, пенальти не было". Это он вспоминает. Это все в футболе такие эмоции хорошие. Царство ему небесное. Он молится о том, что у его сыновей были успехи". (Ua.tribuna.com, 26.01.22).

Можно ли считать успешным пребывание Игоря Суркиса на президентском посту "Динамо", срок которого в этом году достигнет отметки в 20 лет? Сам он не берется судить, предоставляя это право болельщикам и медиа. Однако ответственности он с себя никогда не снимал, прекрасно понимая, какой клуб он возглавляет.

"Думаю, энтузиазма у меня сейчас не меньше, чем когда я вступал на эту должность. Сегодня я понимаю намного больше. Я учился у великого Валерия Васильевича Лобановского, я работал с тренерами, и каждый из них дал мне что-то новое. Считаю, что в клубе собраны хорошие работники, которые работают со мной на протяжении многих лет. Можно говорить разное, когда у команды есть успехи – все аплодируют, когда успехов нет – все плохие, их надо менять. Но, как говорил Валерий Васильевич, в футболе важна стабильность и курс, который ты выбираешь. Да, были тяжелые годы, было тяжело держать команду "Динамо" на том уровне, на котором ее хотят видеть болельщики. Особенно те, кто помнят звездные команды Лобановского, полуфиналы Лиги чемпионов. Тогда, скорее всего, произошло чудо, что мы не попали в финал Лиги чемпионов. Это была еще команда, которая воспитывалась в системе координат Советского Союза. Все резко поменялось. Сложнее ли стало управлять клубом? Наверное, сложнее, но в то же время и легче, потому что уже выстроена система. Я считаю, что клуб работает, как часовой механизм. Нет проблем со сборами, с перелетами, все налажено. Есть, где играть, слава Богу. Хотелось бы, чтобы наш футбол развивался более быстрыми темпами, и чтобы в чемпионате Украины не только два клуба соревновались за первое место, но и была третья сила. Оценку своей работе я давать не буду, пускай это делают болельщики. Одни меня ругают, другие хвалят. Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Мне главное, чтобы команда прогрессировала. Чтобы молодежь могла играть и прогрессировать. Вот это моя задача", – резюмировал Игорь Суркис. (Dynamo.kiev.ua, 25.01.22).