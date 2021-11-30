Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона Украины по футболу

Суперкомпьютер сайта Euro Club Index, оценивающий текущую форму футбольных команд и их шансы на победу в каждом матче и в сезоне, представил новые данные по чемпионату Украины в Премьер-лиге. По мнению аналитиков, с вероятностью 62% золотые медали национального первенства сезона 21/22 завоюет донецкий "Шахтер".

На второе месте эксперты поставили киевское "Динамо". Итоговый успех "бело-синих" оценивается показателем 37,8%. Вероятность того, что в УПЛ победит луганская "Заря", составляет 0,2%. Остальные команды УПЛ не рассматриваются, как претенденты на чемпионство.

Видео дня

В основе алгоритма Euro Club Index используются научно статистические методы, где за основу берутся результаты поединков за несколько последних сезонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 16-го тура в чемпионате Украины по футболу с 41 очками лидирует киевское "Динамо". "Шахтер" с таким же показателем идет на втором месте, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей.

На выходных "Динамо" разобралось с "Минаем", а "Шахтер" обыграл "Ингулец".