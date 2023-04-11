Суперкомпьютер предсказал итога 1/4 финала и победителя Лиги чемпионов

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight продолжает считать английский "Манчестер Сити" будущим победителем Лиги чемпионов. Аналитики компании обновили свой прогноз на итоговый результат турнира и четвертьфинальные матчи накануне старта второго раунда плей-офф турнира.

Видео дня

Используя метод Soccer Power Index, компьютер назвал участниками полуфинальных дуэлей португальскую "Бенфику", английский "Манчестер Сити", испанский "Реал" и итальянский "Наполи". По мнению экспертов, у этих команд больше шансов на успех в противостояниях с их соперниками из "Интера", "Баварии", "Челси" и "Милана" соответственно.

Одновременно с этим машина дает 33% на итоговый триумф "Манчестер Сити". Любопытно, что дальше компьютер расположил мюнхенскую "Баварию" (17%), хотя не считает ее фаворитом дуэли с англичанами в 1/4 финала. Вслед за ними расположились команды из Неаполя (13%), Мадрида (12%) и Лиссабона (10%).

Тройку аутсайдеров составляют миланский "Интер" (6% на завоевание кубка), "Челси" украинца Михаила Мудрика (5%) и "Милан" (4%).

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты известного футбольного портала Goal.com назвали главную причину неудач Михаила Мудрика в "Челси".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!