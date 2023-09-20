Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

Компания Opta с помощью суперкомпьютера провела 10 000 симуляций матчей Лиги чемпионов сезона 23/24 в результате которых сформировала прогноз на победителей турнира. Действующий обладатель "ушастого" кубка "Манчестер Сити" является явным фаворитом и в новом розыгрыше. Вероятность победы "горожан" составляет 38,9% .

Мюнхенская "Бавария" (10,9%) и "Арсенал" (8,7%) считаются сильнейшими соперниками обладателя требла Пепа Гвардиолы.

После двух десятилетий отсутствия на турнире у "Ньюкасла" больше шансов на победу, чем у европейских тяжеловесов ПСЖ, "Милана" и "Дортмунда".

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Команда Гвардиолы, которая выиграла свои первые четыре игры в Премьер-лиге в этом сезоне, еще больше усилилась, получив самую легкую группу среди всех английских клубов, согласно среднему рейтингу каждого из наших рейтингов силы.

У "Манчестер Сити" огромные шансы на попадание в 1/8 финала (98,5%). "РБ Лейпциг" рассматривается как единственная команда, которая может приблизиться к ним в группе G, но команда Бундеслиги не должна беспокоить "Сити" после того, как Эрлинг Холанн забил пять голов в матче со счетом 7:0 в плей-офф в прошлом году. Положительным предзнаменованием является то, что в прошлом сезоне "Сити" также попал в группу G, прежде чем добился исторического успеха в тройном матче.

В прошлый раз "Сити" не проиграл в 13 матчах турнира, и история ЛЧ показывает, что обладатели Кубка редко выбывают из игры досрочно. Действительно, единственный раз, когда действующим чемпионам не удалось выйти из первого группового этапа, был случай, когда "Челси" не смог этого сделать в сезоне 2012–13.

Команда Гвардиолы на данный момент является европейским ветераном и готовится начать свой 13-й сезон подряд в Лиге чемпионов. Они были невероятно стабильны, выходя в плей-офф в каждой из последних 10 кампаний.

Даже попадание в последнюю восьмерку – впечатляющий и маловероятный подвиг для большинства клубов – рассматривается как почти предрешенный исход (84,4%).

Тогда у "Манчестер Сити" будет 69,0% выйти в полуфинал и выйти в финал более чем в половине (55,1%) симуляций. Их общий процент побед составляет 38,9%, что полностью исключает любое другое развитие событий.

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