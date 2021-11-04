'Судья свистел в одну сторону': футболист 'Шахтера' высказался о матче с 'Реалом'

Донецкий "Шахтер" снова проиграл "Реалу" на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов. В отличие от домашнего матча, в Испании "горняки" сумели забить мяч, но все же остались не очень довольны минимальным поражением (1:2).

В комментарии Megogo 20-летний атакующий полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о своих впечатлениях. В частности, ему не понравились действия бригады арбитров.

"Реал" – одна из самых сильных команд планеты. Но по игре мы ему не уступали, поэтому матч должен был завершиться, как минимум, ничьей.

Мне кажется, фортуна или некоторые решения арбитра складывались не в нашу пользу. Возможно, я ошибаюсь, и меня потом поправят, но мне показалось, что решения судьи были только в одну сторону", – довольно категорично заявил уроженец Харьковской области.

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"Эмоции двоякие. Мы играли против великой команды на легендарном стадионе, но результат – не тот, который хотелось бы получить. Взаимодействия между нападающим, крайним форвардом и защитником, в том числе с Исмаили, мы отрабатывали на тренировках. Игра против Карвахаля и Каземиро оставила только самые топовые ощущения, ведь это – одни из лучших игроков в мире", – поделился мыслями Мудрик.

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