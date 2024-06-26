Судьбу Украины на Евро-2024 могут определить по желтым карточкам: что нужно для выхода в плей-офф

Сборным Украины и Венгрии по футболу может понадобиться подсчет дисциплинарных наказаний в матчах чемпионата Европы-2024 для определения путевки в 1/8 финала. Это произойдет в том случае, если "сине-желтые" проиграют решающий матч группы Е бельгийцам со счетом 0:1, но займут третье место в квартете.

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Для того, чтобы украинцам в случае минимального сухого поражения от Бельгии стать третьими в группе, им необходима победа Румынии над Словакией с любым счетом. В таком случае подопечные Сергея Реброва опередят словаков по личным встречам с тремя очками, одной победой и разницей мячей 2-5.

С абсолютно аналогичными цифрами завершили групповой этап и венгры. Так как сборная Хорватии уже точно не сможет занять одно из четырех мест для третьих команд в своих группах, именно между украинцами и венграми будет разыгрываться последняя путевка в плей-офф.

Так как Украина и Венгрия набрали одинаковое количество очков, имеют одну и ту же разницу мячей, забили аналогичное количество голов и имеют равное число побед, то в силу вступит пункт о дисциплинарных наказаниях. Выше окажется команда, у которой будет меньше баллов при подсчете желтых (одно очко) и красных (три очка) карточек.

На начало игры с бельгийцами в пассиве "сине-желтых" всего два предупреждения. А вот венгерская команда завершила групповой этап с 10 "горчичниками". То есть подопечным Реброва можно получить не больше семи желтых карточек или одного удаления и четырех желтых, или двух красных и одной желтой и так далее.

Интересно, что накануне в группе С сложилась еще более уникальная ситуация.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров возмущенно ответил на обвинения в игре на удержание счета в матче со Словакией на Евро-2024.

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