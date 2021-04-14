Дивний вчинок футболістки збірної України викликав здивування в мережі. Відео

Захисниця жіночої збірної України з футболу Натія Панцулая заробила дивне вилучення в матчі-відповіді плей-оф відбору на Євро-2022 проти Північної Ірландії, який закінчився поразкою нашої команди з результатом 0:2.

На 87-й хвилині зустрічі за рахунку 0:1 українка намагалася перехопити передачу суперниць на хід, перебуваючи ближче всіх до м'яча. Замість того, щоб віддати передачу одній зі своїх співвітчизниць або вибити "круглого" за межі поля, вона вирішила збити з ніг нападницю, за що негайно отримала червону картку.

На шостій доданій до другому тайму хвилині Північна Ірландія подвоїла перевагу і зняла всі питання щодо потрапляння на чемпіонат Європи. Збірна України програла з рахунком 1:4 за сумою двох зустрічей.

Дії Панцулаї викликали справжнє здивування серед підписників Twitter-каналу Football Shithousery, який опублікував момент з її вилученням. Деякі користувачі соцмережі висловили думку, що наша співвітчизниця не збиралася грати в м'яч і просто хотіла збити суперницю з ніг.

"Я подивився це відео 10 разів, але все одно не розумію, чому вона не вибила м'яч", "Вона перебувала ближче до м'яча, ніж нападниця. Вона зіграла дуже дивно", "Подивіться на її поведінку після порушення. Вона знала, що робить, і хотіла так вчинити ".

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