'Старый и ржавый': Губерниев разгромил российский футбол

Российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко высказался о вылете московского "Спартака" из Лиги чемпионов, а также "Сочи" и казанского "Рубина" из Лиги конференций. Журналист выразил уверенность в том, клубный футбол после неудачного минувшего сезона еще больше погряз в болоте.

Об этом сам Губерниев написал в своем Telegram-канале. Он также назвал футболистов российских клубов мертвыми.

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"Вот ведь как! Думал, что наш клубный футбол, лежа на дне, оттолкнется и начнет движение вверх! На поверхность, там солнце и воздух! Но мы завязли еще больше! Запутались в водорослях и медузах, продолжая лежать на дне, как затонувший старый и ржавый баркас! Йо-хо-хо, 11 человек на сундук мертвеца и бутылка рома…" – отметил представитель канала "Матч ТВ".

Отметим, что московский "Спартак" дважды проиграл португальской "Бенфике" по 0:2 и вылетел из Лиги чемпионов. В свою очередь "Сочи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференции уступил сербскому "Партизану", которому проиграл в серии пенальти после ничьи по итогам двух матчей (1:1 и 2:2). А "Рубин" из того же турнира выбил польский "Ракув" (0:0 и 0:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне 2020/2021 клубы из России добыли всего одну победу в 26 матчах основной сетки еврокубков.