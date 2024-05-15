Судьбу решили фантастические голкиперы. Тактический обзор финала Кубка Украины 'Ворскла' – 'Шахтер'

Первый розыгрыш Кубка Украины по футболу во время полномасштабной войны не получился таким однобоким, как это предполагали аналитики. "Шахтер" уверенно, но не без проблем обыграл "Ворсклу" в Ровно. Против гола Ковталюка стали голы Сикана и Конопли. OBOZ.UA рассказывает, какие тактические решения помогли горнякам завоевать рекордный трофей в истории.

Перед стартом

У "Ворсклы" была единственная замена по сравнению с предыдущим матчем против горняков: вместо Челядина вышел Скляр. Также битву за имя играли Степанюк, Кане, Павлюк, Пердута и Сиссоко. "Шахтер" должен был дополнять выигранное чемпионство золотым дублем, для этого выходили Сикан, Бондаренко, Конопля, Матвиенко и Кевин. Здесь тоже только одна замена против очной встречи – Степаненко вместо Судакова.

Первый тайм. Феерическая игра голкиперов была сломана классическим Сиканом

Ожидаемо, именно "Шахтер" начал игру с контроля и поиска пространства. Больше нагружали левый фланг с потенциальным выходом мяча в центр. В первые минуты горняки попытались играть на Бондаренко - у него было три шанса пробить издалека, но защитники успевали закрывать. "Ворскла" сразу стала в 5-4-1, блоком удавалось нивелировать угрозу. Низкое расположение последней линии и только Степанюк впереди – такая схема позволяла уверенно играть без мяча.

Первые 20 минут прошли предсказуемо: осторожный футбол без риска с инициативой от "Шахтера". В ответ - несколько попыток контратак от "Ворсклы". Особое внимание привлек к себе Кевин – самый активный у гостей, он во всю использовал свою скорость. Пока горняки не могли выдать качественный пас на его левый фланг, приходилось закрывать темповые забеги Крупского. Той же стороной строили атаки и полтавчане, однако быстрыми возвращениями гости количеством отбирали мяч и начинали новое нашествие.

Спящий футбол завершился с забросом Пердуты, поймавшего Матвиенко на провале зоны. Кане летел один на один, но там выверенный выход Резника подстраховал центрбеков от вероятного гола. Сразу своим острым моментом ответили горняки: не менее крутая подача шведой от Кевина на Коноплю - защитнику не хватило точности. Через минуту "Ворскла" могла снова открывать счет, но Резник сыграл как праймовый Нойер, зафиксировав мощный удар. Стадион заиграл эмоциями, а у обеих команд стало больше спортивной злости.

И когда казалось, что в раздевалки клубы пойдут при счете 0:0, "Шахтер" выдал самое классическое решение времен Пушича: Азаров вырезал мягкий навес на Сикана, а нападающий легко забил головой. Защитники полтавчан пытались закрыть подачу, но от самого Сикана разошлись и Якубу, и Павлюк. Пространства было достаточно - и 0:1 пришли из абсолютного хаоса.

Весь первый тайм горнякам не хватало изюминки и они пришли к ней привычным решением, которое используют весь сезон. Полтавчане запарковали автобус перед воротами и успешно управляли им, но на 45 минут этой идеи не хватило. И даже при таком раскладе следует отметить вратарей. Исенко прервал около пяти действительно острых передач горняков. Резник двумя моментами оставил свою команду в игре, когда казалось, что все потеряно.

Второй тайм. Класс чемпиона переиграл мотивацию

При такой игре и минимальном количестве моментов, один гол не определял преимущество для обоих клубов. Поэтому "Шахтер" сменил схему и начал давить правым флангом, а "Ворскла" оставила игру в одного нападающего и подключила индивидуальность - Мякушко несложным ударом проверил реакцию Резника. Полтавчане действительно ушли ва-банк, добавив работы для Бондаренко и Крыськива. Но такие высокие скорости впереди обнажили пространство позади, чем сразу пытались воспользоваться оранжево-черные. Удар Сикана подготовил новую атаку, затем возник и первый угловой, после которого Конопля головой пробил Исенко. 0:2, на что Долганский сразу реагирует двумя заменами и снимает самых слабых – Якубу и Мякушко.

Донецкие футболисты ходили рядом с третьим голом, ворскляне надеялись на контрвыпады. Но сказалась старая как мир проблема полтавских футболистов – потеря мотивации. Только Ковтолюк пытался раз за разом найти какой-то момент. "Шахтер" долгое время играл без замен, тогда как бело-зеленые освежили уже пол команды. И снова отметим голкиперов - уверенной игры от них было поменьше, однако нередкие моменты Исенко и Резник парировали.

Когда все было почти потеряно, два лучших игрока "Ворсклы" использовали свой шанс. Крупский включился на перехват, обокрав защитников, и между ног Бондаря выкатил на Ковталюка. Нападающий элегантно, пяткой, переправил мяч мимо вратаря. Однако времени не хватило и больше голов команды не забивали.

1:2 - "Шахтер" выигрывает четырнадцатый Кубок Украины. Горняки смогли приспособиться к оборонному стилю "Ворсклы" и методически разрушали ее редуты. Полтавчане выдали несколько хороших отрезков, но все силы приложили слишком поздно. Донецкий клуб в очередной раз оформляет золотой дубль и становится рекордсменом Украины по количеству выигранных Кубков.