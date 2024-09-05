"Становится пустой фразой": немецкие фанаты потребовали не пускать "Динамо" на матчи Лиги Европы
Фанаты немецкого "Гамбурга" выступили против того, чтобы киевское "Динамо" проводило матчи Лиги Европы на стадионе их клуба. Болельщики обосновали это тем, что украинская команда ранее попадала в расистские скандалы, за которые была оштрафована Европейским футбольным союзом.
Об этом говорится в заявлении ультрас "Гамбурга" на их странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Поклонники немецкого клуба потребовали не арендовать "Фолькспаркштадион" киевской команде, а от руководителей ждут публичного заявление по этой ситуации.
"В случае киевского "Динамо" "Гамбург" передает свой стадион клубу, у которого неоднократно встречается расистское и дискриминационное поведение. Поведение, которое никогда не должно иметь место на нашем стадионе. Если мы серьезно относимся к нашим ценностям, то "Фолькспарштадион" нельзя арендовать клубам, не отстаивающим эти ценности. "Любите "Гамбург" – ненавидьте расизм" становится пустой фразой, когда домашние матчи на нашем стадионе проводит клуб, который не соответствует базовой концепции", – отмечается в обращении.
"Динамо" должно провести в Гамбурге четыре номинально домашних матча Лиги Европы – с "Лацио" (25 сентября), "Ференцварошем" (7 ноября), "Викторией" (28 ноября) и РФШ (30 января).
Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о шансах киевского "Динамо" в обновленной Лиге Европы.
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