Стало известно, сколько заработали украинские футбольные клубы в 2021 году

Общая сумма призовых, которые украинские клубы получили от УЕФА за прошедший год составила более 74 миллионов евро, информирует Спортарена. СМИ уточняет, что сюда не входят маркетинговые выплат.

Больше всего заработал "Шахтер". Донецкий клуб за выход в Лигу чемпионов (15,64 миллиона) и две ничьи (1,86 млн) заработал 36 829 000 евро. 19,329 млн составили выплаты за десятилетний клубный коэффициент.

На втором месте идет "Динамо". В активе киевлян одна ничья, за которую они получили 930 тысяч. 15,64 млн составил доход за выход в групповой раунд, и 14, 781 млн выплаты за клубный коэффициент. Итого 31,351 миллиона евро.

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"Заря" принесла в копилку Украины 5,101 млн. В эту сумму выходит 223 314 – за вылет из Лиги Европы, 3 миллиона – за попадание в группу Лиги Конференций, 1,166 млн – за две победы и ничьих на групповом этапе, 712 тысяч – за 10-летний коэффициент.

"Колос" заработал 650 000 евро, полтавская "Ворскла" – 450 000. Эти команды покинули Лигу конференций на разных этапах, что и объясняет существенную разницу в суммах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" продало своего футболиста в "Эвертоне". Об официальном трансфере футболиста "Динамо" сообщила пресс-служба англичан.