Стало известно, сколько заработала сборная Украины на Евро-2024

Сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы по футболу в Германии уже на стадии группового этапа. Наша команда оказалась на четвертом месте в квартете с Бельгией, Румынией и Словакией, набрав при этом столько же очков, сколько и все ее соперники.

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"Сине-желтые" оказались лишними по разницы мячей и стали первой сборной в истории, которая не смогла выйти на 1/8 финала с четырьмя очками после того, как турнир расширили до 24 участников. Этот результат позволил нашей команде заработать почти 11 миллионов евро призовых.

9,25 млн украинцы получили за попадание в финальную часть первенства континента. Один миллион Европейский футбольный союз (УЕФА) заплатил подопечным Реброва за победу над Словакией и 500 тысяч – за ничью с Бельгией. Таким образом, команда заработала 10,75 млн евро.

Стоит отметить, что на чемпионате-2020 призовые украинских футболистов составили 16 миллионов в европейской валюте благодаря выходу в четвертьфинал турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитические порталы назвали лучшего и худшего футболистов в составе сборной Украины в матче с Бельгией на Евро-2024.

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