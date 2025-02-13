Стало известно, как украинский футбольный клуб смог переправить через границу в Турцию второй состав своей команды

Футбольный клуб "Колос" смог вывести в Турцию свою вторую команду, воспользовавшись правилом, позволяющим игрокам клубов высшего дивизиона пересекать границу. Для этого все футболисты были зарегистрированы в УАФ как участники Премьер-лиги, что позволило получить соответствующее разрешение.

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Согласно разъяснению Министерства молодежи и спорта Украины, которое приводит Tribuna, "Колос" имеет три профессиональные команды, включая основную, U-19 и вторую команду, выступающую в Первой лиге.

Так как клуб может перемещать игроков между своими составами, всех участников "Колоса-2" зарегистрировали как игроков главной команды, что дало основание для оформления разрешения на выезд.

Министерство направило письмо в Госпогранслужбу, после чего футболисты получили возможность выехать на сборы в Анталью.

Отметим, что пресс-служба "Колоса" позже удалила публикацию в Instagram о поездке второй команды в Турцию. При этом в Google остались следы этого поста.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее знаменитый украинский футболист из-за войны отказался приезжать в Украину и остался за границей. 28-летний экс-нападающий сборной Украины с 2023 года улетел на Кипр, где выступал за "Омонию", а затем переехал в Казахстан, где сыграл за "Ордабасы" 16 матчей, забив 3 гола.

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