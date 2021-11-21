Стало известно, что сказал Де Дзерби Кучуку и почему тренера "Шахтера" выгнали с матча. Видео

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби получил предупреждение от Евгения Арановского за то, что устроил перепалку с наставником львовского "Руха" Леонидом Кучуком в матче 15-го тура УПЛ. Белорусский специалист перед тем, как отдать вылетевший мяч Валерию Бондарю, несколько раз понабивал круглый снаряд.

Это вызвало бурную реакцию у итальянца. Де Дзерби подскочил к скамейке соперника и начал кричать Кучуку, что тот "должен сменить работу", сообщает телеканал "Футбол".

Внимание главного арбитра на конфликт обратил четвертый судья.

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В результате Арановский показал обеим сторонам по желтой карточке.

В конце матча Де Дзерби через-чур эмоционально отпраздновал гол Маркоса Антонио и вовсе удален.

Игра завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0. Кроме гола Маркоса Антонио забитым мячом отметился тете.