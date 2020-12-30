Стало известно, что первым делом потребовал Луческу от футболистов "Динамо"

Максим Иншаков Футбол 20:50, 30.12.2020 Обновлено: 23:11, 30.12.2020

Лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко признался, что с приходом Мирчи Луческу в клубе все поменялось в первый же день.

При первой встрече с футболистами румынский наставник сразу сказал, что не хочет от них беготни по полю и озвучил главные требования к команде.

"Он сказал: "Я хочу умных игроков, которые думают на футбольном поле и принимают верные решения". То, что пришел новый тренер, он так сказал: "Начинаем с чистого листа, не смотрим на былые заслуги. Нужно доказывать здесь и сейчас". На день третий-четвертый подошел ко мне, сказал, что я должен расти, чтобы стремиться в Европу и работать на максимуме", – заявил Шапаренко в эфире Youtube-канала "Трындец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник "Динамо" Александр Караваев признался, что после прихода Мирчи Луческу в клубе изменились требования к футболистам, поменялся стиль игры, а также улучшилась дисциплина.

По словам Караваева, теперь каждый игрок знает, что ему делать на поле, хотя до полного автоматизма еще далеко.

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