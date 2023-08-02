Стало известно, что на самом деле произошло в скандальном матче 'Верес' – 'Шахтер'

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал, что случилось в концовке первого тайма матча 2-го тура УПЛ против "Вереса". "Горняки" забили гол, после которого соперник устроил скандал, заявив что это было сделано вне правил.

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На 46-й минуте гости получили право на штрафной. К точке подошел Матвиенко, главный арбитр Александр Шандор показал на свисток и пока соперник пытался поставить стенку, а вратарь общался с защитниками, Николай точно пробил в ворота.

Этот гол стал полной неожиданностью для "Вереса". То, что Шандор показал на свисток, ривненцы трактовали как "Удар только по свистку".

"Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно указал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам "Вереса", почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне", – цитирует Матвиенко пресс-служба "Шахтера".

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко, комментируя инцидент, заявил, что Матвиенко ударил без сигнала Шандора.

"В раздевалке в перерыве футболисты сказали, что в эпизоде с пропущенным голом арбитр указал на свисток. Что значит – введение мяча в игру по свистку. Поэтому все разошлись. А игрок "Шахтера" без разрешения арбитра пробил и забил гол. Разбирать это – дело Комитета арбитров. Ребята говорят, что он указал на свисток. Поэтому они начали разбирать позиции согласно нашему плану игры на стандартах. Вот так", – сказал Лавриненко в интервью клубной пресс-службе.

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