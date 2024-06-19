Стала известна реакция конкурента Лунина в 'Реале' на фиаско вратаря сборной Украины на старте Евро-2024

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поддержал своего украинского одноклубника Андрея Лунина после стартового матча нашей национальной команды на чемпионате Европы-2024. Бельгийский голкипер, который пропускает турнир из-за конфликта с главным тренером сборной, связался с игроком "сине-желтых".

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Об этом информирует портал Defenca Central. По данным издания, Куртуа позвонил Лунину после разгромного поражения Украины от Румынии, в котором наш вратарь допустил две результативные ошибки. Бельгиец выразил слова поддержки Андрею, отметив, что такие вещи могут случиться в любой момент.

Кроме того, сообщения со словами поддержки Лунину отправили тренер "Реала" Карло Анчелотти, а также защитники Дани Карвахали и Давид Алаба. Последние сейчас также находятся на Евро-2024 – испанец выходил на поле в игре с Хорватией, а австриец входит в состав делегации национальной команды, но не принимает участие в первенстве из-за травмы.

Отметим, что после поражения от Румынии сам Лунин прокомментировал результат и свою игру словами "так получилось". Андрей был признан худшим игроком стартового матча украинцев на Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко разнес футболистов сборной Украины за поражение от Румынии на Евро-2024.

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