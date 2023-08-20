"Это просто невероятно. Я очень зол". Луческу наехал на футболистов "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" с трудом сдержал эмоции после поединка 4-го тура УПЛ против "Черноморца". Киевляне пропустили на последних минутах гол и проиграли 2:3.

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По словам Мирчи Михайловича тяжелее всего было видеть те ошибки, которые его подопечные создали сегодня сами себе.

"Извините за эмоции, я очень зол сейчас. Трудно было переезжать из Бухареста в Одессу. Трудно играть со второго дня на третий, но это не оправдание. Мы должны были побеждать сегодня", – заявил наставник на пресс-конференции.

Луческу признался, что Ярмоленко и Сдорчуку было сложно выступать по такой жаре, они попросили замену, но вышедшие футболисты не смогли усилить игру.

"Та ошибка, которую совершил Дячук, это невероятно. Наши центральные защитники еще достаточно юные. У них нет достаточного опыта. Они не могут пока давать на поле все то, что от них требует команда и требую я", – отметил наставник.

Луческу также отдал должное уровню одесситов.

"Черноморец" очень хорошо и организованно сегодня сыграл, у них была целая неделя, чтобы подготовиться к этому матчу. В отличие от нас. Мы доминировали в первом тайме. Одесситы играли в контратаках, у них не было позиционных атак, но они очень хорошо с этим справились", – сказал румын.

Мирча Луческу добавил, что "Динамо" находится в процессе поиска защитников.

"Я должен переговорить по этому поводу с президентом клуба. Мы даем возможность нашим молодым защитникам, но объективно им нужен год-два, чтобы выйти уровень "Динамо", – подытожил главный тренер "бело-синих".

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