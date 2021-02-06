Срна впервые признался, почему отказался переходить в 'Барселону' из 'Шахтера'

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна заявил, что не перешел в 2016 году в каталонскую "Барселону" из-за любви к украинским болельщикам.

По словам хорвата, он первый раз на публике говорит о причинах.

"Я впервые публично говорю об этом, но я отверг "Барселону". Это решило мое сердце. "Шахтер" тогда уехал из Донецка из-за войны. Мы были в Киеве два года. Я чувствовал, что подведу болельщиков, несмотря на то, что президент сказал, что будет уважать любое мое решение", - сказал Срна в интервью Slobodna Dalmacija.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2016 года Срна договорился об условиях контракта с "Барселоной". Договор хорвата с каталонским клубом был рассчитан на полтора года.

Президент "Шахтера" РинатАхметов подтвердил интерес "Барселоны"к футболисту и заявил, что готов его отпустить, несмотря на действующий контракт.

Позже трансфер сорвался. В одном из интервью Дарио заявил, что именно он отказался переходить в "Барсу".