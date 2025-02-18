Сразу 6 игр, где ничего не решено! Анонс вторых матчей стыкового этапа Лиги чемпионов

Сегодня начинаются ответные игры стыковых матчей Лиги чемпионов. 4 игры пройдут сегодня, еще 4 – завтра. И хотя в двух парах все уже понятно, сразу 12 клубов должны решить, кто больше достоин путевки в следующий этап. Такое впечатление, что в каждом из поединков следует ждать овертаймы. OBOZ.UA рассказывает главные детали пар и что ждать нейтрального зрителя.

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"ПСЖ" – "Брест" (первый матч 3:0)

Похоже, в этой паре все решено. "ПСЖ" в гостях поиздевалось над новичком ЛЧ тремя сухими голами. У "Бреста" по воротам соперника не пробивал разве что вратарь, вот только это не помогло. Пираты показали, что могут удивлять, но им не хватает выносливости в течение сезона. Ответный матч будет в Париже, еще один аргумент в пользу именно команды Хакими. Учитывая первую встречу и плохое положение во французском чемпионате, история "Бреста" в Лиге чемпионов завершится уже завтра, а ее продолжение придется подождать.

"Бенфика" – "Монако" (первый матч 1:0)

Главный матч вторника для украинского болельщика. Трубину удалось оставить ворота нетронутыми, хороший матч для нашего голкипера. Павлидис в ЛЧ забивает уже 3 матча подряд, именно его индивидуальное мастерство позволило "Бенфике" выйти вперед сразу после перерыва. Выезд в Монако был неплохим для орлов: доминация на поле по всем показателям, не смотря на один гол и в целом слабую реализацию. Ответный матч должен стать легче, ведь из 5 домашних матчей в этом году команда проиграла лишь 1 раз (тот же триллер с "Барселоной"). Французам следует осторожничать, а "Бенфика" сохраняет отличные шансы на продолжение евровыступлений.

"Милан" - "Фейеноорд" (первый матч 1:0)

Шок первых стыков в Нидерландах. Уже на 3 минуте Пайшан вывел "Фейеноорд" вперед на ошибке Меньяна - и команда 87 минут держала шаткий счет. Шесть ударов в створ, большее присутствие в последней трети, владение – все это было у "Милана". Но статистически. Удивительно, насколько разный этот матч по цифрам и по событиям на поле. Просто напомним, что "Фейеноорд" едва спасся в общей таблице. Пайшан и Рид попали в сборную первого этапа тура, тогда как россонери позволяли себе много ошибок и едва получили хорошие оценки. Ответный матч пройдет в Милане, где атмосфера не гостеприимна. Но готовы ли фанаты терпеть игру вторым номером, если на кону – продолжение участия в ЛЧ?

"Аталанта" – "Брюгге" (первый матч 1:2)

Еще одна сенсация первых стыков – провальный матч "Аталанты". Команда, которая идет в лидерах Серии А и достойно показала себя в группе, уступила "Брюгге". В первом тайме бергамасков полностью зажали, а в конце игры еще и пришел чуть ли не случайный пенальти. Теперь команды встретятся в Италии. Бельгийцы за десяток попыток выходили в 1/8 ЛЧ только однажды, но сейчас им достаточно не проиграть. Зато команда Гасперини после победы в ЛЕ должна добыть в борьбе путевку в следующий этап. Первый матч клубы провели почти без заходов в чужую штрафную; интересно, удастся ли раскрыть игру на этот раз.

"Реал" - "Манчестер Сити" (первый матч 3:2)

Ох и матч вышел на "Этихад" неделю назад! Голевая перестрелка второго тайма, ключевые замены "Реала" и ключевые провалы "Манчестер Сити" оставили нам интригу на вторую игру этой пары. Те же проблемы с составом у обоих коллективов остаются, вот только настроение у клубов разное. Мадридцы потеряли победу против "Осасуны", еще и произошла неприятная история с Беллингемом. Команда Пепа на домашней арене разнесла "Ньюкасл": перформанс Мармуша в матче АПЛ сделал его на один большой шаг ближе к старту. Такой агрессивный футболист очень нужен горожанам с первых минут, ведь сливочные все еще страдают своей плохой защитой. Как-то прогнозировать завтрашний матч не следует - на "Бернабеу" ожидается второй эпизод триллера за кубок ЛЧ.

"Бавария" – "Селтик" (первый матч 2:1)

"Баварии" будто не было на поле. "Селтик" смело побежал вперед и даже забил (с офсайдом). Несмотря на 2 гола от Кейна из Олисе, Маэда вернул интригу на исходе матча. Гости перебегали абсолютного аутсайдера пары, контролировали инициативу и обостряли – все это не помогло создать действительно хорошие моменты. Минимальное преимущество со счетом 2:1 выглядит как ничейный счет, особенно если учесть, как ничтожно мюнхенцы провели накануне свой матч против "Байера", не создав совсем ничего за 90 минут. Выезд для шотландцев сложен атмосферой величественной арены. "Селтик" всегда останавливали в плей-офф ЛЧ, хотя на этот раз шанс разбить гранда ощутимо реальный.

"Боруссия" - "Спортинг" (первый матч 3:0)

Еще один матч, где будущее решено. Гирасси стал проводником к победе, которую ковали во втором тайме. Мотивация в перерыве решила всё: через 22 минуты "Боруссия" установила тройное преимущество. Хотя не сказать, что "Спортинг" был слабым, насоздавал столько же моментов, как и немцы. На этом этапе повезло дортмундцам, дальше могут выпасть "Астон Вилла" или "Лион". В Бундеслиге – абсолютный провал и слишком далекое от еврокубковой зоны место. Такое впечатление, что спасать положение нужно будет с помощью победы в ЛЧ.

"ПСВ" – "Ювентус" (первый матч 1:2)

"Ювентусу" не повезло: счет должен был быть разгромным. Все началось с невероятного выстрела Маккенни. И хотя Перишич сравнял счет, к концу Мбангула принес выстраданную победу. Игроки "ПСВ", в свою очередь, 7 раз запустили мяч мимо ворот, а также должны поблагодарить голкипера за кучу сейвов. Нидерландцы вытерпели первые минуты давления туринцев, вернулись к присущему им футболу, но все равно пропускали. Этот матч, равно как и миланский, запомнился американскими горками. Невероятно, но впервые с полуфинала восьмилетней давности (!) итальянцы выиграли первую игру двухматчевого противостояния ЛЧ. В 2017-м это помогло им дойти до финала. Но достоин ли такой "Юве" евровесны?