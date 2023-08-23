'Списан. У него пиар бежит впереди паровоза': Леоненко жестко разнес звезду сборной Украины

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко прошелся по перспективам игрока сборной Украины Александра Зинченко в лондонском "Арсенале" в нынешнем сезоне. Лучший футболист чемпионата страны в 1992-1994 годах выразил уверенность в том, что наш соотечественник не будет основным в обойме тренера английской команды Микеля Артеты.

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Об этом Леоненко заявил в своем Telegram-канале "Леоненко Prosport", отвечая на вопросы подписчиков. Он обвинил Зинченко в том, что тот занимается собственным пиаром, а журналисты, которые помогают ему в этом, в буквальном смысле обманывают "глупых болельщиков".

"Я согласен с тем, что Зинченко списан. Но ему везет. Японец сейчас получил красную карточку, Тимбер получил травму. Зинченко занимается в основном пиаром. У Зины пиар бежит впереди паровоза. Так что он будет играть только тогда, когда травмируются половина защитников. Ему просто везет. Он попал в "Манчестер Сити", он вообще попадает в команды, которые контролируют мяч. Ему с этим везет. В командах, которые отбирают, мы его просто не увидим. Будет выходить на 2-3 минуты. Это несерьезно", – отметил Леоненко.

Отметим, что Зинченко оправился от травмы и вышел на поле на 89-й минуте матча второго тура Премьер-лиги, в котором "Арсенал" с удалением в составе обыграл "Кристал Пэлас".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал под насмешки фанатов лондонского "Арсенала".

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