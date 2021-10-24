'Спартак' проиграл 1:7 'Зениту', потерпев крупнейшее поражение в истории чемпионатов России. Видео

Московский "Спартак" потерпел унизительное фиаско в игре с питерским "Зенита" в центральном матче 12-го тура чемпионата России. Команда португальского тренера Руя Витории на выезде уступили 1:7. Это самое крупное поражение "красно-белых" в национальных турнирах, включая времена СССР.

Еще в первом тайме спартаковцы пропустили четыре мяча. Интересно, что двумя результативными передачами отметился украинский защитник Ярослав Ракицкий. Оба раза он ассистировал лидеру "Зенита" Сердару Азмуну. Апофеозом неудач гостей до перерыва стал четвертый гол, который откровенно себе привез вратарь Максим Сафонов.

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После перерыва "Зенит" продолжил разрывать своего заклятого соперника. И хотя нидерландскому легионеру "Спартака" Квинси Промесу удалось размочить счет, но хозяева тут же восстановили разницу, а в концовке еще дважды нокаутировали соперника.

Предыдущее самое крупное поражение в истории чемпионатов России "красно-белые" также потерпели в Питере. В 2012-м "Спартак" пропустил здесь пять безответных мячей. В первенстве СССР москвичи однажды проиграли 1:6. А самая унизительная неудача в истории клуба случилась в 2017 году в Лиге чемпионов, когда на легендарном "Анфилд Роуд" россияне проиграли "Ливерпулю" 0:7.

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