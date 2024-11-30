Сопернику сборной России по футболу прилетела карма после прогиба перед РФ

В сети появилось видео с вечеринки брунейских футболистов, отмечавших матч с Россией в Краснодаре. Несмотря на запрет руководства команды, связанный с традициями страны, игроки решили нарушить правила и отправились развлекаться ночью.

Видео дня

Сначала футболисты попытались попасть в стриптиз-клуб "Барсукъ", однако их не пустили из-за отсутствия оплаты рублями – доллары не принимали, а банковские карты брунейцев не работали в России. После этого команда отправилась в бар "Сидрерия Батя" и клуб Ambar, где, судя по видео, танцевала под хит МакSим "Знаешь ли ты", пила пиво, алкогольные шоты и курила кальян.

Этот инцидент вызвал большой скандал в резиденции султана. Спустя несколько дней после вечеринки стало известно о решении уволить президента ассоциации футбола Фейсалла Юсоффа – "за нарушение брунейских законов".

Сборная Брунею по футболу согласилась приехать в РФ и провести поединок со сборной России после того, как Российский футбольный союз заплатил им порядка 100 000 долларов за перелет и участие в игре.

Несмотря на это Бруней привез лишь второй состав. Многие основные игроки остались дома из-за отпусков или других обстоятельств. В матче, завершившимся со счетом 11:0 в пользу хозяев, приняли участие футболисты, имеющие другие основные профессии, например работают полицейскими или пожарными.

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