Соперник Украины застрял в пробках Львова: как город готовится к решающему матчу отбора на ЧМ

Накануне матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины во Львове даже не все местные таксисты были в курсе, что 12 октября в городе большой футбол и решающее испытание для "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2022. Хотя это те люди, которые всегда и все знают.

"Вот такой я болельщик", – пошутил водитель, когда узнал про матч. И уточнил, будут ли пускать зрителей на трибуны. Видимо, намекая на большое количество заболевших коронавирусом в регионе.

На замечание журналиста OBOZREVATEL, что на стадион попадут только вакцинированные фанаты или с негативными тестами на ковид, таксист ответил, что уж лучше посмотрит встречу дома, в тепле, под "пятьдесят" и без всяких сертификатов. А во Львове завтра во время поединка с Боснией и Герцеговиной обещают +5.

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Кстати, никакой рекламы матча сборной на улицах города мы не увидели. Другой таксист даже после того, как узнал о футболе, не был уверен, что хочет завтра забирать болельщиков с "Арены Львов", так как его другу фанаты возле стадиона разбили стекло машины. Мол, никогда не знаешь, на кого можно нарваться.

К слову, жесткие карантинные требования для входа на стадион не только к болельщикам, но и к журналистам. Им тоже нужно показать сертификаты о вакцинации или сделать тест. Экспресс-тесты для всех желающих перед матчем будут делать прямо на стадионе. По имеющейся информации, цена вопроса – порядка 350 гривен.

Также нас предупредили, что в день игры из центра Львова на стадион нужно выезжать пораньше, чтобы вовремя успеть на матч. Машинам и без того тесно на узких улочках города, так еще сразу на нескольких идет ремонт. "Поставили трактор на дороге и полгода ничего не делают", – жалуются местные водители.

Львовский траффик успела на себе испытать и сборная Боснии и Герцеговины. Как рассказала пресс-атташе команды, из-за пробок в центре они опоздали на пресс-конференцию. А по дороге автобус, который вырвался из затора и спешил на стадион, еще и остановила местная полиция.

После "сухой" недели в понедельник вечером во Львове пошел небольшой дождь. По наблюдениям местных таксистов, теперь такая погода может растянуться надолго. И играть сборной Украине, возможно, придется на мокром поле, что может усложнить ей задачу.

А вот тренера боснийцев Ивайло Петева, судя по всему, мало что пугает. Общаясь с журналистами, он улыбнулся и заметил, что знает, какой Львов фартовый для "сине-желтых". И хоть ранее здесь сборная Украины не проигрывала, во вторник он очень постарается поломать эту традицию. Матч начнется в 21:45, а в прямом эфире его покажет канал "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины одержала первую победу под руководством Александра Петракова, на выезде обыграв Финляндию – 2:1. Тогда как боснийцы перед визитом во Львов победили казахов – 2:0.

А лидер боснийцев Эдин Джеко накануне матча во Львове отреагировал на уход Андрея Шевченко из сборной Украины.