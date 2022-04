Солистка Go_A фантастическим перфомансом открыла матч чемпионата Италии по футболу. Видео

Солистка группы Go_A Катерина Павленко вместе с итальянской певицей Гаей потрясающе выступили перед игрой 31-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии А между "Ювентусом" и "Интером". Девушки исполнили песню Джона Леннона "Imagine".

Комментируя выбор композиции, президент Серии А Лоренцо Казини отметил, что это универсальный текст и надежды, которой сегодня учат в школах, "чтобы приблизить детей к ценностям мира, братства и толерантности".

Девушки произвели настоящий фурор перед заполненными трибунами стадиона "Альянц" в Турине. Во время исполнения свет на арене погас, а болельщики зажгли экраны своих смартфонов.

Видео дня

В этот момент на табло светилось слово "Мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футбольный клуб "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, эффектно поддержал нашу страну в войне с Россией. Команда из Ливерпуля на поединок 1/8 финала Кубка Англии против "Борхэм Вуда" назначил 22-летнего черкасщанина капитаном.

Вместе с Миколенко все игроки "Эвертона" вышли на матч с флагами Украины. С желто-синими полотнищами появились на арене "Гудисон Парка" и представители "Борхэм Вуда".

После того, как команды выстроились на газоне, зазвучала композиция Джона Ленона "Imagine".

В этот момент спортсмены обеих команд растянули плакат со строчкой из песни: "Imagine all the people sharing all the world" ("Представь, что все люди равны по всему миру").

Спорт не может быть вне политики. Рассказываем, кто есть кто во время войны в Украине – читайте канал Obozrevatel sport.