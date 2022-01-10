СМИ озвучили решение "Дженоа" по Шевченко

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко продолжит работу в генуэзской команде. 45-летний украинский специалист после встречи между собственниками клуба и его менеджментом избежал отставки.

В то же время консультации относительно будущего легендарного нападающего продолжаться после матча 1/8 финала Кубка Италии, в котором "грифоны" сыграют на выезде с "Миланом", информирует La Gazzetta dello Sport. По данным издания, американские инвесторы клуба намерены детально проанализировать кризисную ситуацию, а не принимать решение о судьбе Шевченко, основываясь лишь на результатах.

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При этом среди возможных преемников украинского тренера называют Давиде Баллардини и Роландо Маран. Также среди претендентов на место тренера "Дженоа" называется Тьягу Мотта, накануне переигравший Шевченко на посту наставника "Специи".

Отмети, что гунэзская команда под руководством нашего соотечественника провели 10 матчей, в которых добыла одну победу (над "Салернитаной" в национальном кубке). В чемпионате "Дженоа" имеет 18-матчевую безвыигрышную серию.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной страны, которая 24 марта сыграет с Россией полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2022.