Сколько футболисты сборной Украины заработали за выход на Евро-2020: журналист назвал сумму

Футболисты сборной Украины получили премиальные в размере от 100 тысяч долларов за выигрыш отборочной группы Евро-2020.

Такую информацию обнародовал ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов в эфире своей авторской передачи "Денисов TIME".

"У нас сумму призовых определяет главный тренер. То есть Андрей Шевченко. Все суммы "белые", то есть все футболисты и тренерский штаб заплатили налоги в государственный бюджет. Роман Яремчук оценил премиальные в размере стоимости трехкомнатной квартиры в Киеве. Если говорить о суммах, которые я слышал, то это от 100 тысяч долларов. Не за матч, разумеется, за отбор", – сказал Денисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу проведет как минимум два матча Евро-2020 со зрителями. Соперниками "желто-синих" станут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.