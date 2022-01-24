Скандальный украинский футболист Ракицкий убегает из российского 'Зенита'

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий не получил предложение продолжить контракт и вскоре покинет российский футбольный клуб. 32-летний уроженец Днепропетровской области, который перешел в "Зенита" из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года, уже ищет другие варианты.

Об этом агент украинца Максим Дудченко рассказал российскому сайту "Рейтинг букмекеров".

"От "Зенита" пока не поступило предложение продлить сотрудничество. В ближайшее время мы закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит", – сообщил представитель Ракицкого.

Информация о желании Ярослава остаться в "Зените" от его агента поступала еще с осени 2021 года, однако клуб из Санкт-Петербурга на нее не отреагировал.

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Контракт с россиянами у защитника истекает в июне 2022 года. Однако по законам уже за полгода до окончания действующего соглашения футболист имеет право договариваться с другими клубами. Летом Ракицкий сможет покинуть "Зенит" без компенсации. Если же кто-то захочет его приобрести зимой, то должен будет заплатить отступные.

В 15 матчах чемпионата России защитник забил один мяч и получил четыре желтые карточки. В шести играх Лиги чемпионах отличился одним голом и двумя передачами.

Ранее переезд Ракицкого из Украины в Россию вызвал осуждение на родине. Также во время выступления за наш сборную его критиковали за то, что не поет гимн.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Днепра-1" обматерил украинских футболистов в России.

Также украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о Тимощуке и Ракицком в России: "Это дорога в одну сторону".