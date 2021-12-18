Скандального футболиста "Динамо" выгоняют из клуба

Максим Иншаков
Футбол
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Жерсон Родригес

Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который с сентября выступает за французский "Труа" на правах аренды, больше не будет выступать за клуб. Как сообщают местные СМИ, главный тренер Лоран Батлес не заинтересован в дальнейших услугах футболиста.

Наставник не видит больше 26-летнего форварда в составе "Труа" и даже не поставил игрока на кубковый матч против "Нанси". Не было Родригеса на последних трех матчах в Лиге 1 против "Бордо" (1:2), "Лилля" (1:2) и "Лорьяна" (2:0).

Жерсон Родригес
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Как указывается в статье, "к игровым качествам Родригеса вопросов у тренера нет" и речь идет исключительно об "образе жизни".

Информацию о проблемах люксембуржца подтверждает и Telegram-канал "Динамо" Inside".

СМИ подтверждают проблемы у Родригеса

Для Жерсона эта аренда является второй в "динамовской" карьере.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Труа" находится на 4-м месте с конца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Родригес уже ранее уходил в аренду в турецкий "Анкарагюджю"

Напомним, что Жерсон встречается с украинской теннисисткой. Об этом впервые стало известно летом 2020 года, когда футболист сборной Люксембурга выступал на правах аренды в Турции. ​

Ольга Янчук снялась топлес

​Позже она рассказала, что они познакомились сразу же после перехода Родригеса в "Динамо" через общих знакомых. ​

Ольга Янчук и Жерсон Родригес

Осенью 2020-го Янчук родила от него ребенка. В июне Ольга объявила о расставании с игроком киевлян, однако быстро передумала и призналась ему в любви.

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