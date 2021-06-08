Скандал с плейлистом сборной Украины на Евро-2020: в УАФ объяснили наличие российских песен

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с заявлением, в котором объяснила, что песни российских исполнителей – Моргенштерна, 10age и DEAD BLONDE – попали в музыкальный плейлист нашей сборной на Евро-2020 из-за ошибки УЕФА. Первому запрещен въезд в нашу страну, а треки второго были исключены из официального плейлиста чемпионата из-за наличия ненормативной лексики.

Как сообщается на официальной страницу УАФ в Facebook, украинские футболисты выбрали только одну композицию – "Ехали казаки" группы "Тень солнца". Остальная часть списка была сгенерирована представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на основе данных локальных чартов Украины.

"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым "музыкальным плейлистом национальной сборной". Ведь ждали ответа коллег из УЕФА. Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины", наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – "Ехали казаки" группы "Тень солнца". Остальные песен самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины", – объяснили в УАФ.

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Они отметили, что скандальный плейлист будет заблокирован, и поблагодарили болельщиков и СМИ за помощь в решении проблемы.

"К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины. Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан. Спасибо СМИ и неравнодушным болельщикам за оперативную реакцию!" – добавили в организации.

На сайте Spotify уже доступен обновленный плейлист нашей сборной. Вместо 9 песен, которые были внесены в него изначально, в списке оказались 50 композиций. Отметим, что вместе с треками Моргенштерна, 10age и DEAD BLONDE из перечня исчезла и "Ехали казаки" группы "Тень солнца".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была представлена официальная песня Евро-2020.