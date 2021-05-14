УЕФА извинился за добавление песен российских исполнителей в плей-лист Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за то, что в официальный плей-лист Евро-2020 были включены песни российских рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age. В их композициях присутствует нецензурная лексика.

В УЕФА обратились к компании, которая составляла список треков, и сказали внести в него необходимые изменения. Сейчас песни вышеуказанных музыкантов уже удалены.

"УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировал их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось", – цитирует заявление УЕФА сайт телеканалов "Матч ТВ".

Что известно о Моргенштерне (Алишере Валееве):

Он обрел популярность в 2018 году, переквалифицировавшись из видеоблогера в музыканты.

Выпустив мини-альбом под названием Hate Me, рэпер начал давать концерты и снимать провокационные клипы. В них он чаще всего появляется в образе богатого парня, которого окружают деньги и слава.

Отметим, что всего в плей-лист Евро-2020 вошло 100 композиций. Официальную подборку можно послушать на таких музыкальных платформах, как Spotify, Apple Music и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ди-джей Мартин Гаррикс представил официальную песню чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.