Скандал дня. Знаменитый клуб из-за статуи отказался выходить на матч Лиги чемпионов в Азии. Фото

Матч Азиатской Лиги чемпионов в Иране в между "Сепаханом" и "Аль-Иттихадом" отменен из-за нежелания чемпиона Саудовской Аравии выходить на поле, возле которого установлен памятник иранскому генералу Сулеймани. Касем Сулеймани – иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции.

Он оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла", а также помогал правительству Башара Асада в ходе гражданской войны в Сирии.

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В 2011 году США включили Сулеймани в список террористов, обвинив его в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

Начиная с 2016 года клубам обеих стран было запрещено играть друг с другом дома и на выезде. Поединки проходили на нейтральной территории и встреча 2 октября должна была стать первой за 7 лет игрой в Иране клуба из Саудовской Аравии.

Канте, Бензема и другие звезды "Аль-Иттихада" уехали со стадиона в аэропорт – клубу будет засчитано техническое поражение 0:3.

В соцсетях болельщики негативно восприняли такое решение, отметив, что накануне на тренировке игроки "Аль-Иттихада" прекрасно себя чувствовали рядом со статуей.

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