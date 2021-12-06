Команда Шевченко пропустила редчайший гол с углового от 'Юве' и проиграла. Видео

Один из аутсайдеров итальянской Серии А, "Дженоа", проиграл в Турине "Ювентусу" со счетом 0:2. Команда украинского тренера Андрея Шевченко потерпела третье поражение в четырех матчах под его руководством и пока что не забила ни одного мяча.

Коллектив из Генуи пропустил от гранда уже на девятой минуте. Причем, мяч влетел в ворота "Дженоа" после подачи колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо прямо с углового! (Скрольте ниже, чтобы увидеть гол). Интересно, что после игры он признался, что забил случайно: на самом деле он делал подачу на ближнюю штангу.

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Казалось, что команду бывшего наставника сборной Украины ждет разгром. Однако "Юве" удалось забить еще лишь один мяч. На 82-й минуте аргентинец Пауло Дибала поставил точку в матче – 2:0.

Смотрите потрясающий гол Куадрадо и обзор всего матча на "Альянц Арене".

Статистика поединка в Турине должна сильно огорчать тренерский штаб "Дженоа". Гости не нанесли ни одного (!) удара по воротам поляка Войцеха Щенсного, тогда как "Ювентус" пробил 27 раз, и в 12 случаях мяч попадал в створ.

Команда Шевы остается на 18-м месте чемпионата Италии, а "Ювентус" держится на пятой позиции.

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