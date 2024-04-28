Скандал дня. Футболиста сборной Украины потребовали выслать из Польши и 'отправить на фронт'. Видео

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин попал в скандал после гостевого матча чемпионата Польши в Экстраклассе против "Виздева". Футболист сборной Украины оскорбил фанатов команды из Лодзи.

Кочергин в этой игре забил единственный и победный гол, а после поединка вышел на флеш-интервью. Общаться с журналистом Кочергин стал под трибуной с фанатами, которые постоянно провоцировали игрока.

Нервы у нашего соотечественника сдали, когда один из болельщиков попытался кинуть ему на голову шарф с эмблемой "Видзева".

"...to pojebane kibice", – на эмоциях среагировал украинский футболист, что дословно звучит как "йо**ные фанаты".

Поляки в комментариях под видео ополчились на украинца, требуя его выбросить из страны.

"Пора идти на фронт, господин Кочергин. Посмотрим, как ты там запоешь", "Пусть едет в свою грязную Украину", – пишут в сети.

Отметим, что ультрас "Виздева" не первый раз отмечаются неадекватными поступками. Во время дерби Лодзи против ЛКС, они вывесили тряпку московского ЦСКА, с фанатами которого дружат.

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