Сидорчук назвал причины разгромного поражения от Англии в 1/4 финала Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук заявил, что Англия заслуженно победила и вышла в полуфинал Евро-2020. Однако он считает, что счет на табло не отображает действительный расклад сил, а на разгромное поражение существенно повлияла травмы центрального защитника Сергей Кривцова.

"Не считаю, что результат заслуженный. Быстрый гол с нами сыграл злую шутку. Мы знали, что они будут играть активно, а потом у нас будут моменты, чтобы выровнять игру. Так оно и случилось. Игра получилась достаточно равной, но злую шутку с нами сыграла травма Сергея Кривцова. Был один план на игру и при стандартных положениях он большой помощник нам. А когда его поменяли, то мы просели именно в этом. Если посмотреть, три гола были забиты головой..." – прокомментировал Сидорчук в эфире программы "Великий футбол".

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Хавбек "Динамо" подчеркнул, что у английской сборной очень мастеровитые футболисты, они заслуженно победили, но "счет не должен был быть таким". По словам Сидорчука, такие поражения очень трудно переживать: "Не сказал бы, что проиграли 0:4".

Игрок добавил, что далее тренерскому штабу нужно сделать выводы относительно выступления сборной Украины Евро-2020 и провести работу над ошибками.

Напомним, матчи Евро-2020 доступны для просмотра на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины после вылета от Англии. Он выразил уверенность, что главные победы "желто-синих" еще впереди, а за счет на табло в матче с англичанами "больно, но не стыдно".