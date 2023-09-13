"Сидел в шоке. Аж матом ругался!" Легенда "Динамо" наехал на футболистов сборной Украины за поражение от Италии

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал сборную Украины за матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Италией. Экс-тренеру национальной команды категорически не понравилась провальная часть первого тайма и огромное количество ошибок в игре "сине-желтых".

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Об этом Сабо заявил в интервью порталу sport-express.ua. Он признался, что во время просмотра поединка в Милане даже не смог сдержать эмоций, добавив, что особо был возмущен действиями лидеров команды Сергея Реброва – Александра Зинченко из "Арсенала" и Виктора Цыганкова из "Жироны".

"Первые 30 минут играли только итальянцы, нашу команду вообще не было видно на поле. Зинченко нужен нашей команде, потому что через него можно начинать атаки, но вчера он был никаким, как и Цыганков! Хотя первые 30 минут все были никакие. Я сидел в шоке и думал: "Что случилось с нашими футболистами?" Аж матом ругался! Ну сколько можно ошибаться?! У итальянцев было много моментов, но не все их реализовали, однако наши футболисты им помогли, допустив необязательные ошибки. При потере мяча нужно отходить на свою половину и прессинговать, но мы не отнимали. Украинцы свободно давали итальянцам принимать мяч", – сказал Сабо.

Напомним, украинцы проиграли итальянцам в Милане и опустились на третье место в турнирной таблице группы С отбора Евро-2024. У обеих команд по семь очков, но у апеннинцев игра в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оправдался за поражение от Италии в отборе Евро-2024, отметив, что соперник ничем не удивил.

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