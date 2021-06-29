Швейцарский фанат поразил эмоциями на матче с Францией на Евро-2020. Видео стало "вирусным"

Фанат сборной Швейцарии продемонстрировал невероятные эмоции во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции. В сети стало "вирусным" видео с его реакцией на два события, которые произошли с разницей в несколько минут.

На 90-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу действующих чемпионов мира швейцарцы, как изначально показалось, забили ничейный гол, но через несколько секунд арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда, и это очень расстроило болельщика.

После одной из следующих атак его настроение кардинально изменилось, так как в начале добавленного к матчу времени швейцарцы снова отличились. Когда мяч оказался в сетке, фанат не сдерживал эмоций, сразу же сняв с себя футболку.

Видео дня

На просторах сети ролик с его участием набрал большую популярность и собрал множество комментариев. Пользователи Twitter были поражены искренностью переживаний болельщика.

Напомним, что его команда открыла счет в первом тайме и могла удвоить преимущество в начале второй половины, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти. Действующие чемпионы мира тут же перевернули игру и повели со счетом 3:1, но швейцарцы нашли в себе силы отыграться, а затем и выиграть серию пенальти.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче 1/8 финала, который состоялся 28 июня, Испания с трудом прошла Хорватию в фантастическом по накалу поединке. Команды забили восемь голов.