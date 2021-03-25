Английский вратарь забил в свои ворота "самый странный гол в истории". Видео курьеза

Английский голкипер шотландского клуба "Дамбартон" Сэм Рэмсботтом отметился невероятным автоголом в домашнем матче третьего дивизиона чемпионата страны против "Форфар Атлетик".

На 57-й минуте 24-летний вратарь попытался выбить мяч, но попал в спину своему защитнику Райану МакГиверу. Снаряд закатился в ворота, не смотря на отчаянные попытки кипера исправить ситуацию.

Этот гол стал единственный и решающий в поединке.

"Это была очень досадная ошибка Сэма, и он это знает. Что тут можно сказать, Сэм сделал ошибку, но это странный гол. Это самый странный гол, который я только могу вспомнить в истории футбола. Сочувствуем ему, потому что это был его дебют, но, к сожалению, такова жизнь вратаря", – признался после матча главный тренер Джим Даффи.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь французского "Бреста" Готье Ларсоннье стал автором курьезного момента в матче 18-го тура чемпионата станы в Лиге 1.

23-летний голкипер в игре с "Ниццой", пытаясь выбить мяч в поле, попал в свою же перекладину. Снаряд срикошетил в штангу, а от нее к нападающему соперника. Футболист "Ниццы" не смог сгруппироваться и Ларсоннье забрал круглого в руки.