Англійський воротар забив у свої ворота "найдивніший гол в історії". Відео курйозу

Максим Іншаков Футбол 23:06, 25.03.2021 Оновлено: 23:30, 25.03.2021

Англійський голкіпер шотландського клубу "Дамбартон" Сем Ремсботтом відзначився неймовірним автоголом у домашньому матчі третього дивізіону чемпіонату країни проти "Форфар Атлетик".

На 57-й хвилині 24-річний воротар спробував вибити м'яч, але влучив у спину своєму захиснику Раяну МакГіверу. Снаряд закотився у ворота, незважаючи на відчайдушні спроби кіпера виправити ситуацію.

Цей гол став єдиний і вирішальний у поєдинку.

"Це була дуже прикра помилка Сема, і він це знає. Що тут можна сказати, Сем зробив помилку, але це дивний гол. Це найдивнiший гол, який я тільки можу згадати в історії футболу. Співчуваємо йому, тому що це був його дебют, але, на жаль, таке життя воротаря", – зізнався після матчу головний тренер Джим Даффі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар французького "Бреста" Готьє Ларсоньє став автором курйозного моменту в матчі 18-го туру чемпіонату країни в Лізі 1.

23-річний голкіпер у грі з "Ніццою", намагаючись вибити м'яча в поле, потрапив у свою ж поперечину. Снаряд зрикошетив у штангу, а від неї – до нападника суперника. Футболіст "Ніцци" не зміг згрупуватися, і Ларсоньє забрав круглого в руки.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У Києві показали фото кота, який отримав звання майора

Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca: названо причину

Архітектор з Нідерландів напророкував Києву будівельний хаос

У Держдепі назвали Україну "опорою східнослов'янського світу"

На сайті Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, – Чубаров