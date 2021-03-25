Англійський воротар забив у свої ворота "найдивніший гол в історії". Відео курйозу

Англійський голкіпер шотландського клубу "Дамбартон" Сем Ремсботтом відзначився неймовірним автоголом у домашньому матчі третього дивізіону чемпіонату країни проти "Форфар Атлетик".

На 57-й хвилині 24-річний воротар спробував вибити м'яч, але влучив у спину своєму захиснику Раяну МакГіверу. Снаряд закотився у ворота, незважаючи на відчайдушні спроби кіпера виправити ситуацію.

Цей гол став єдиний і вирішальний у поєдинку.

"Це була дуже прикра помилка Сема, і він це знає. Що тут можна сказати, Сем зробив помилку, але це дивний гол. Це найдивнiший гол, який я тільки можу згадати в історії футболу. Співчуваємо йому, тому що це був його дебют, але, на жаль, таке життя воротаря", – зізнався після матчу головний тренер Джим Даффі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар французького "Бреста" Готьє Ларсоньє став автором курйозного моменту в матчі 18-го туру чемпіонату країни в Лізі 1.

23-річний голкіпер у грі з "Ніццою", намагаючись вибити м'яча в поле, потрапив у свою ж поперечину. Снаряд зрикошетив у штангу, а від неї – до нападника суперника. Футболіст "Ніцци" не зміг згрупуватися, і Ларсоньє забрав круглого в руки.