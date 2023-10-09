Катастрофа для России на глазах у Путина: как гол Шевченко и ляп Филимонова выключили 'Лужники' и не пустили РФ на Евро

24 года назад, 9 октября 1999 года в Москве сборная Украины cыграла один из самых знаковых и эмоциональных матчей в своей истории, не пустив на чемпионат Европы сборную России. А нападающий "сине-желтых" Андрей Шевченко забил один из наиболее важных, но в то же время курьезных мячей в своей карьере.

Команда Сабо играла с РФ в последнем туре отбора к Евро-2000. По регламенту турнира победитель группы получал путевку на чемпионат напрямую, а вторая команда попадала в стыковые матчи. Перед поединком в Москве украинцы хоть и возглавляли турнирную таблицу, опережали россиян и чемпионов мира французов на одно очко. Поэтому проигрыш мог оставить их вообще без ничего.

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РФ же была намерена победить и убить нескольких зайцев стразу – попасть на Евро, отомстить за поражение в Киеве (2:3) и указать "хохлам" на их место. До войны между странами было еще 15 лет, но "Советский спорт" вышел накануне поединка с красноречивым и провокационным заголовком: "Бей, Хохлов, спасай Россию!" И хоть якобы говорилось о футболисте сборной РФ, все понимали, что на самом имелось в виду.

Не мог пропустить такое противостояние тогда еще премьер-министр России Путин, рядом с которым сидел наш премьер и одновременно президент ФФУ Валерий Пустовойтенко. Давление на украинскую команду было сумасшедшим.

"Это был не футбол, а политика. К нам базу приезжали, накручивали, что не дай Бог проиграть этот матч. Это было больше, чем футбол. Вот это падло Путин после матча зашел к нам в раздевалку, разговаривал со мной. Я после него мыл руку. Приходил с охраной. Если бы знал, чем все завершится, то прибил бы его там", – вспоминал для SportArena тренер Украины Йожеф Сабо.

По игре у россиян было больше возможностей забить на переполненной арене. И Украина пропустила на 75-й минуте после удара Валерия Карпина со штрафного. На нападающего уже повесили ярлык героя и спасителя нации. Но подопечные Сабо не собиралась сдаваться.

На 88-й минуте Сергей Мизин заработал штрафной, вынудив Смертина нарушить правила. И этот "стандарт" стал для россиян фатальным. Шевченко то ли ударил, то ли навесил метров с 40-ка. И вратарь "Спартака" Филимонов совершил свой фирменный ляп, фактически залетев в ворота вместе с мячом.

"Андрей ставит мяч недалеко от моей скамейки, а ему кричу: "Андрюша, иди туда, к воротам, ты же хорошо играешь головой. Иди, забивай". А он мне говорит: "Йожеф Йожефович, не надо, сейчас забью", – рассказывал Сабо, который после матча еще спорил с российскими журналистами, которые говорили, что гол Шевченко – это фарт. А наставник был тверд: это мастерство.

В России неудачные действия Филимонова объяснялись и дождем, шедшим во время встречи, и освещением стадиона, которое могло ослепить вратаря. Хотя большинство экспертов считали, что он должен был не фиксировать снаряд в руках, а отбить его в сторону.

После такого мяча Филимонова травила вся РФ. Голкипер в одно мгновение стал самым ненавистным человеком страны, ведь ничья 1:1 в матче с Украиной была для хозяев сродни поражению и не пускала их на Евро-2000.

"Вратарь россиян ошибся, но мало кто вспоминает, что перед ним было трое украинских футболистов, в частности Андрей Гусин, которые закрывали обзор Филимонову и сбивали с толку". Вратарь ошибся под украинским прессингом. И в этот момент "Лужники" словно выключили. Если до гола трибуны гудели, то после того, как счет сравнялся, над стотысячным стадионом воцарилась гробовая тишина. Такая, что нам сверху было слышно, как кричит Шевченко", – вспоминал для glavcom.ua украинский журналист Алексей Степура, исполнявший в "Лужниках" и роль диктора.

"Если говорить об игре, то шансы были равны, впрочем, мы заслуживали победы. Наверное, сегодня был не наш день, поскольку у нас давно не было столько моментов, сколько сегодня. А сборная Украины так не рисковала на протяжении всего турнира. Для меня это ужасная катастрофа", – заявил тренер россиян Олег Романцев.

Нашу группу в итоге выиграли французы, которые впоследствии ухитрились стать чемпионами Европы. А украинцы при всем своем большом потенциале в стыковых матчах в драматичной борьбе по сумме двух встреч уступили путевку на Евро-2000 словенцам – 1:1 и 1:2.

Состав сборной Украины 9 октября в Москве: Шовковский – Лужный (к), Ващук, Головко, Дмитрулин (Сергей Ковалев, 75) – Юрий Максимов (Геннадий Мороз, 77), Гусин, Мизин – Скаченко (Микитин, 4 ), Андрей Шевченко, Ребров. Тренер – Йожеф Сабо.

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