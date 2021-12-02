Шевченко резко ответил о приглашении Ярмоленко в "Дженоа"

Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко ответил на слухи о том, что его команда хочет заполучить Ярмоленко в свои ряды уже зимой. 45-летний наставник одного из аутсайдеров Серии А сказал, что все места для граждан не из Евросоюза в его клубе заняты.

С журналистом YouTube-канала PRESSING Андрей Николаевич пообщался после матча "Дженоа" – "Милан", который прошел 1 декабря в Генуе. На вопрос о том, усилил ли бы Ярмоленко его коллектив, тренер отреагировал достаточно резко.

"Трансферами будет заниматься спортивный директор. Сейчас клуб его ищет. Я же занят командой, у нас впереди много матчей... Ярмоленко? Я же ответил: в нашем клубе заняты оба места для граждан не из ЕС, поэтому мы не можем брать игроков без европейского паспорта", – подтвердил сказанное Шевченко.

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Также он поделился впечатлениями об игре его подопечных с "Миланом".

"Сопоставлять эти две команды, сравнивать кадровый потенциал нет смысла. Но даже при наличии большого количества травмированных моя команда порой демонстрировала хороший футбол и была близка к тому, чтобы забить мяч", – нашел позитив украинец.

Таким образом, в ближайшее время никто из наших футболистов не поможет Шеве спасаться от вылета из высшего дивизиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко высказался о поражении "Дженоа" от "Милана".