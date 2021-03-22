Шевченко рассказал о трудностях сборной Украины

Сборная Украины по футболу испытывает серьезные кадровые трудности перед стартом в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Об этом в интервью программе "Великий футбол" рассказал главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко. По его словам, несколько его подопечных испытывают трудности со здоровьем.

"Мы находимся в непростой ситуации, у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Он прилетает, и мы будем определяться, будет ли он готовиться. Две недели назад смотрел совершенно оптимистично на игры, ведь "Динамо" и "Шахтер" были в хорошей форме. Сейчас есть определенный спад, судя по тем играм, которые "Динамо" и "Шахтер" сыграли в Лиге Европы и чемпионате Украины", – сказал Шевченко.

Как сообщил OBOZREVATEL, Андрей Шевченко впервые прокомментировал свое решение не вызывать в сборную Украины лидер киевское "Динамо" Виталия Буяльского.