Шевченко розповів про труднощі збірної України

Олександр Чеканов Футбол 20:07, 22.03.2021

Збірна України з футболу відчуває серйозні кадрові труднощі перед стартом у відбірковому турнірі чемпіонату світу 2022 року.

Про це в інтерв'ю програмі "Великий футбол" розповів головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко. За його словами, кілька його підопічних зазнають труднощів зі здоров'ям.

"Ми знаходимося в непростій ситуації, у нас є багато травмованих гравців. Циганков і Бесєдін непогано виглядали, але отримали травми, тому їх не буде. Ярмоленко тільки-тільки відновлюється, він не потрапляв до заявки. Він прилітає, і ми будемо визначатися, чи буде він готуватися. Два тижні тому дивився абсолютно оптимістично на ігри, адже "Динамо" і "Шахтар" були в хорошій формі. Зараз є певний спад, судячи з тих ігор, які "Динамо" і "Шахтар" зіграли в Лізі Європи і чемпіонаті Україна", – сказав Шевченко.

Як повідомив OBOZREVATEL, Андрій Шевченко вперше прокоментував своє рішення не викликати до збірної України лідер київське "Динамо" Віталія Буяльського.

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