Шевченко высказался о подготовке к стартовому матчу отбора на ЧМ-2022 против Франции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его штаб сделал определенные выводы перед стартовым матчем отбора на ЧМ-2022 против Франции после разгромного поражения от действующих чемпионов мира со счетом 1:7 в октябре 2020 года.

Во время пресс-конференции перед поединком наставник нашей национальной команды также рассказал о кадровых трудностях, которые испытывает сборная, и напомнил, что впервые в рамках одного международного окна будет сыграно три официальных встречи.

"Однозначно, выводы были сделаны. В первую очередь, мы играем официальный матч. Это совсем другой уровень концентрации. Мы серьезно готовимся к этому поединку, у нас есть план на игру. Что касается состава, то у нас есть потери, в частности Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артем Беседин. Под вопросом будет Андрей Ярмоленко. Несмотря на это, у нас есть определенные задумки. К сожалению, у нас очень мало времени, ведь мы впервые будем проводить три официальных матча за такой короткий промежуток времени. Несмотря на это, мы в хорошем настроении сегодня вылетаем во Францию", – рассказал о ситуации Шевченко.

Кроме Франции Украина встретится с Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта).

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Николаевич неожиданно заговорил на украинском языке во время пресс-конференции.