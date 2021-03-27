Шевченко рассказал, кто победит в матче Украина – Финляндия

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что в матче с Финляндией победит та команда, которая выиграет большее число локальных противостояний.

По словам нашего наставника, финны заслуживают очень большого внимания и уважения, потому что они показывают очень хорошие результаты на протяжении нескольких лет.

"С моего опыта знаю, что будет очень много борьбы, единоборств. Кто больше выиграет борьбы и единоборств в таких матчах – тот будет ближе к успеху. Сборная Финляндии прошла удачно квалификацию, попала на Евро. Это хорошо сбалансированная, имеющая хороших исполнителей, команда. Относимся к ней серьезно. Знаем их сильные стороны. У нас есть план на матч. Встреча будет непростой, понимаем и знаем это", – заявил Андрей Николаевич на прессконференции.

Как сообщал OBOZREVATEL,Шевченко начал общение с журналистами спичем на украинском языке.

Напомним, что игра Украина – Финляндия состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут встречу.