Шевченко розповів, хто переможе в матчі Україна – Фінляндія

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що в матчі з Фінляндією переможе та команда, яка виграє більше число локальних протистоянь.

За словами нашого наставника, фіни заслуговують дуже великої уваги і поваги, тому що вони показують дуже хороші результати впродовж декількох років.

"З мого досвіду знаю, що буде дуже багато боротьби, єдиноборств. Хто більше виграє боротьби та єдиноборства в таких матчах – той буде ближче до успіху. Збірна Фінляндії пройшла вдало кваліфікацію, потрапила на Євро. Це добре збалансована команда. Ставимося до неї серйозно. Знаємо їх сильні сторони. У нас є план на матч. Зустріч буде непростою, розуміємо і знаємо це ", – заявив Андрій Миколайович на пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко почав спілкування з журналістами спічем українською мовою.

Нагадаємо, що гра Україна – Фінляндія відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть зустріч.