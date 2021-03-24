Шевченко прокомментировал сенсацию в матче Украина – Франция

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после сенсационной ничьей с Францией признался, что было очень тяжело играть с такой хорошей командой.

Андрей Николаевич считает, что его подопечным удались подстраховки и давление при приеме мяча на соперника.

"Выбрали такую тактику, потому что по-другому с такими командами, как Франция играть будет очень тяжело. Может мы показали не самый красивый футбол, но он был компактным и лаконичным", – цитирует Шевченко "Динамомания" со ссылкой на телеканал "Футбол".

Андрей Николаевич отметил, что доволен результатом, но если б была победа, то было б идеально.

"У нас было много хороших продолжений атак, но мы немного не доигрывали. Растерялись в первые 25-30 минут. Но мы первый раз играли по такой системе. А то, что мы ее давно готовили - это факт. Но у нас была лишь одна тренировка, чтобы воплотить в жизнь такой план. Ребята очень хорошо подготовились. Работа арбитра? Считаю, что он отсудил идеальный матч", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура отбора на ЧМ-2022 Франция –Украина завершился со счетом 1:1.